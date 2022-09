Cảnh sát 141 xuyên đêm tuần tra xử lý vi phạm, đảm bảo an ninh trật tự dịp 2/9

TPO - Xuyên suốt dịp nghỉ lễ 2/9, các tổ công tác 141 hóa trang và công khai thuộc Công an TP Hà Nội đã tổ chức tuần tra, xử lý nhiều thanh niên “ngổ ngáo” lạng lách, đánh võng, cũng như bắt giữ các đối tượng mang theo hung khí, vận chuyển bình “khí cười”.

Nhằm đảm bảo an toàn giao thông và an ninh trật tự phục vụ người dân đi lại, vui chơi trong suốt thời gian nghỉ lễ Quốc khánh 2/9, các tổ công tác 141 Công an TP Hà Nội tăng cường kiểm tra xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm giao thông, kịp thời ngăn chặn không để xảy ra tình trạng đua xe và cổ vũ đua xe trái phép.

Đêm 3/9 và rạng sáng 4/9, 5 tổ công tác 141 hóa trang làm nhiệm vụ trên địa bàn quận Hoàn Kiếm, Đống Đa, Hai Bà Trưng (Hà Nội), tập trung các tuyến thường xuyên xuất hiện tình trạng các đối tượng thanh thiếu niên điều khiển xe máy chạy tốc độ cao, lạng lách, đánh võng, nẹt pô, rú ga, gây rối trật tự công cộng…

Khoảng 22h, phóng viên theo tổ công tác Y7/141 di chuyển trên các tuyến phố Đại Cồ Việt, Lê Duẩn, Phố Huế,…

30 phút sau, tổ công tác phát hiện một đoàn 10 xe máy do các thanh niên “choai choai” không đội mũ bảo hiểm, kẹp 3 lạng lách, đánh võng, cá biệt có đối tượng “bốc đầu” di chuyển trên đường, nên đã bí mật theo sau ghi hình vi phạm. Khi bị tổ công tác yêu cầu dừng xe kiểm tra, nhóm này tản ra và tăng tốc bỏ chạy.

Khi đến đường Trần Hưng Đạo (Hoàn Kiếm), tổ công tác áp sát dừng xe máy chở theo 3 thanh niên trong đoàn xe. Khi được yêu cầu xuất trình giấy tờ theo quy định, nam thanh niên tên M. trú tại Hoàng Mai (Hà Nội) không xuất trình được bất cứ giấy tờ gì như CMND, Giấy phép lái xe, giấy tờ xe… Điều đáng nói, cả M. và hai người bạn đi cùng đang là học sinh lớp 12.

Khoảng 23h cùng ngày, tổ công tác tiếp tục phát hiện 3 thanh niên “tóc xanh, tóc đỏ” đi trên 2 xe máy với tốc độ cao và không đội mũ bảo hiểm. Sau khi bám theo đến đường Nguyễn Khoái – Trần Khánh Dư (Hoàn Kiếm), tổ công tác áp sát và yêu cầu dừng xe kiểm tra.

Tuy nhiên, D.A.D (SN 2004, trú tại Hoàng Mai) không chấp hành mà tăng tốc bỏ chạy, lạng lách, đánh võng trên quãng đường khoảng 100m thì bị tổ công tác đuổi kịp, dừng xe và đưa về Công an phường Chương Dương xử lý.

Tại đây, D. cho biết cùng hai người bạn đi ăn và uống nước tại khu vực quận Hai Bà Trưng đang trên đường về nhà. D. cũng thừa nhận hành vi điều khiển xe máy chạy tốc độ cao, lạng lách là nguy hiểm.

Còn người bạn đi cùng D. là Y. cho biết không có giấy phép lái xe Giấy phép lái xe và giấy tờ xe cũng để ở nhà. “Em ghét những người vi phạm bị đưa lên báo chí, tuy nhiên, hôm nay bản thân mình lại bị lực lượng chức năng xử lý” - Y. nói.

Ngoài các trường hợp lạng lách, đánh võng bị xử lý, khoảng 0h13 ngày 4/9, tổ công tác phát hiện N.V.K (SN 1995, trú tại Bắc Ninh) điều khiển xe máy Honda SH chở theo 4 bình “khí cười” bọc kín trong bao tải và 1 túi “bóng cười” đang trên đường đi giao cho khách sử dụng.

K. cho biết đang chở 4 bình “khí cười” loại 7kg/bình cho khách trên phố Nghĩa Dũng (Hoàn Kiếm).

“Em là cộng tác viên, chủ kho giao cho đi ship hàng từ đường Trần Khát Chân đến phố Nghĩa Dũng. Mỗi chuyến như vậy được trả công 200 nghìn đồng, còn tiền hàng thì khách tự thỏa thuận và trả cho chủ kho” - K. nói.

Theo Phòng CSGT (Công an TP Hà Nội), trong đêm 3/9 và rạng sáng 4/9, các 141 hóa trang đã phát hiện 4 đối tượng có hành vi chạy tốc độ cao, lạng lách, đánh võng trên đường. Cùng với đó là 4 vụ việc có dấu hiệu vi phạm pháp luật, thu giữ 10 bình bóng cười, 1 Giấy phép lái xe giả.

Sau khi lập biên bản, các tổ công tác đã bàn giao các đối tượng và tang vật cho công an để tiếp tục đấu tranh làm rõ.