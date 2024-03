Cử tri lo lắng vì nhiều TNGT thảm khốc, nhiều người tử vong

TPO - Trưởng Ban Dân nguyện Dương Thanh Bình cho biết, cử tri và nhân dân lo lắng khi thời gian gần đây vẫn còn xảy ra nhiều vụ tai nạn giao thông (TNGT) thảm khốc, làm chết và bị thương nhiều người.

Ngày 19/3, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về công tác dân nguyện của Quốc hội trong tháng 2. Phát biểu tại phiên họp, Thứ trưởng Bộ Công an Trần Quốc Tỏ thông tin thêm về kết quả các mặt công tác của ngành.

Theo ông, Bộ Công an đã lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt công tác tuần tra, kiểm soát và xử lý vi phạm về trật tự an toàn giao thông, kiểm tra, xử lý vi phạm nồng độ cồn. Ông Tỏ dẫn chứng, qua số liệu thống kê, năm 2023 đã kéo giảm 1.284 vụ TNGT (5,5%) so với năm 2022; số người chết giảm 1.912 người (14,4%). “Đây là những số liệu rất tốt", Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ nêu.

Trước đó, báo cáo công tác dân nguyện tháng 2, Trưởng Ban Dân nguyện Dương Thanh Bình cho biết, cử tri và nhân dân đánh giá cao việc Chính phủ đã ban hành nhiều chính sách, giải pháp phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, an sinh xã hội.

Tuy nhiên, Trưởng Ban Dân nguyện nêu vấn đề cử tri và nhân dân lo lắng khi thời gian gần đây vẫn còn xảy ra nhiều vụ TNGT thảm khốc làm chết và bị thương nhiều người; tình hình ô nhiễm không khí tại các thành phố lớn, đặc biệt là tại Hà Nội; tình trạng khai thác cát trái phép ở Hà Nội và một số địa phương diễn biến phức tạp…

Tính đến nay, Ban Dân nguyện đã nhận được kết quả giải quyết, trả lời đối với 1.290/2.216 kiến nghị của cử tri gửi đến trước và sau Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV.

Qua rà soát, tổng hợp và sơ bộ đánh giá kết quả giải quyết, trả lời kiến nghị cử tri của các cơ quan có thẩm quyền, về cơ bản các cơ quan đã có cố gắng, tích cực giải quyết, trả lời kiến nghị của cử tri gửi đến trước và sau Kỳ họp thứ 6.

Tuy nhiên, vẫn còn xảy ra tình trạng chậm giải quyết, trả lời kiến nghị của cử tri, đến nay mặc dù đã quá thời hạn trả lời gần 2 tháng nhưng vẫn còn 56 kiến nghị cử tri gửi đến trước Kỳ họp thứ 6 chưa được giải quyết, trả lời.