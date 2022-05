Cử tri Hà Nội rất bức xúc về vụ Việt Á, vụ đưa, nhận hối lộ ở Cục Lãnh sự

TPO - Cử tri Hà Nội đặc biệt bức xúc trước những vụ việc sai phạm, tham nhũng, thất thoát, lãng phí trong công tác phòng chống dịch COVID-19, trong lĩnh vực y tế.

Đoàn Đại biểu Quốc hội (ĐBQH) thành phố Hà Nội vừa có báo cáo tổng hợp ý kiến của cử tri trước Kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XV thuộc thẩm quyền giải quyết của Quốc hội, Chính phủ và các Bộ, ngành T.Ư.

Theo báo cáo, về tâm tư, nguyện vọng của cử tri, dư luận nhân dân đánh giá cao và tin tưởng vào sự lãnh đạo, điều hành của Đảng, Quốc hội, Chính phủ và các bộ ngành của T.Ư trong các tháng đầu năm 2022.

Đặc biệt, toàn hệ thống chính trị đã có nhiều chủ trương, giải pháp thích ứng an toàn, kiểm soát linh hoạt, có hiệu quả dịch bệnh COVID-19 để phục hồi phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh – quốc phòng, đảm bảo an sinh xã hội và đời sống nhân dân.

Báo cáo nêu, đa số cử tri đồng tình với dự kiến nội dung Kỳ họp thứ 3, thể hiện Quốc hội đã lắng nghe ý kiến của cử tri, xem xét điều chỉnh sửa đổi, bổ sung hệ thống luật pháp để phù hợp với tình hình phát triển kinh tế - xã hội, giám sát những vấn đề quan trọng mà cử tri quan tâm.

Cử tri mong muốn các vị ĐBQH tiếp tục thực hiện tốt trách nhiệm của người đại biểu nhân dân, thường xuyên tiếp xúc, lắng nghe ý kiến và phản ánh đầy đủ, trung thực tâm tư, nguyện vọng, ý kiến, kiến nghị của cử tri đối với các cơ quan nhà nước.

Báo cáo cũng nêu, cử tri Hà Nội đặc biệt bức xúc trước những vụ việc sai phạm, tham nhũng, thất thoát, lãng phí trong công tác phòng chống dịch COVID-19 (vụ nâng giá kit xét nghiệm Việt Á, vụ đưa, nhận hối lộ ở Cục Lãnh sự…), trong lĩnh vực y tế (vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại bệnh viện Đa khoa Đồng Nai, Công ty AIC và các đơn vị liên quan).

“Cử tri kiến nghị tăng cường việc giám sát, đôn đốc các cơ quan nhà nước giải quyết các kiến nghị của nhân dân; tăng cường kiểm soát, giám sát công tác phòng chống tham nhũng, chống lãng phí, tiêu cực mạnh mẽ, hiệu quả, công khai hơn”, báo cáo nêu.

Cử tri Hà Nội đề nghị Quốc hội, Chính phủ tiếp tục nghiên cứu có cơ chế chính sách hỗ trợ cho người lao động, các đối tượng gặp khó khăn, hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác; có cơ chế chính sách hỗ trợ, khen thưởng cho đội ngũ nhân viên y tế, người trực tiếp xông pha trên tuyến đầu phòng, chống dịch COVID-19 trên cả nước.

Cùng với đó, cần tăng cường công tác quản lý quy hoạch, nghiêm túc thực hiện quy định phê duyệt quy hoạch đầu tư xây dựng khu đô thị mới phải bố trí quỹ đất phát triển hạ tầng xã hội, hạ tầng kỹ thuật đảm bảo chất lượng cuộc sống của nhân dân trong các khu đô thị, nhất là trường học, nhà sinh hoạt cộng đồng, bãi đỗ xe.

Cử tri cũng đề nghị có biện pháp tăng cường sự nghiệp giáo dục đào tạo, đặc biệt là đối với thế hệ học sinh sau thời gian dài phải học trực tuyến.