COVID-19 có phải là sự kiện bất khả kháng để hoãn ký hợp đồng mua bán nhà đất?

TPO - Sáng 7/7, HĐND TP.Thuận An tổ chức kỳ họp lần thứ nhất, HĐND khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026. Kỳ họp đã bầu ông Huỳnh Văn Sơn, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Thuận An được giữ chức danh Chủ tịch HĐND TP.Thuận An khóa XII, ông Nguyễn Thanh Tâm giữ chức Chủ tịch UBND TP Thuận An.