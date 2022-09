Công bố Quyết định thanh tra công tác quốc phòng tại tỉnh Đồng Tháp

TPO - Ngày 6/9, Thanh tra Bộ Quốc phòng đã công bố Quyết định thanh tra công tác quốc phòng đối với Uỷ ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp.

Đoàn Thanh tra do Thiếu tướng Lê Đình Thương - Chánh Thanh tra Bộ Quốc phòng làm Trưởng đoàn sẽ tiến hành thanh tra tại Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp, Sở Tài chính, Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Công Thương, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh và các địa phương: Thành phố Cao Lãnh, huyện Tân Hồng, huyện Tháp Mười, thành phố Hồng Ngự.

Trong thời gian 12 ngày, Đoàn sẽ thực hiện thanh tra 6 nội dung, gồm: công tác lãnh đạo, chỉ đạo và ban hành các văn bản thuộc thẩm quyền để tổ chức thực hiện công tác quốc phòng, quân sự địa phương theo quy định của pháp luật; tổ chức thực hiện việc kết hợp phát triển kinh tế, văn hoá, xã hội, đối ngoại với quốc phòng – an ninh; quản lý, bảo vệ các công trình quốc phòng, căn cứ hậu phương và các khu vực quân sự ở địa phương; xây dựng, huấn luyện và bảo đảm hoạt động tác chiến của bộ đội địa phương, dân quân tự vệ, lực lượng dự bị động viên… Thời kỳ thanh tra từ ngày 1/1/2019 đến ngày 30/6/2022.

Ông Phạm Thiện Nghĩa, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp cho biết, Đồng Tháp có đường biên giới hơn 50km giáp với Campuchia nên trong thời gian qua, công tác quốc phòng – an ninh luôn được tập trung lãnh đạo, chỉ đạo bằng nhiều chủ trương, giải pháp phù hợp, hiệu quả. Qua đó xây dựng nền quốc phòng toàn dân, khu vực phòng thủ trên địa bàn ngày càng vững chắc, giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội. Bên cạnh đó, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp cũng chỉ đạo các đơn vị được thanh tra chuẩn bị chu đáo hồ sơ, tài liệu và phân công đúng thành phần tham dự, đảm bảo cho Đoàn thanh tra thực hiện nhiệm vụ hiệu quả, đạt yêu cầu đề ra.

Thiếu tướng Lê Đình Thương cho biết, việc thanh tra nhằm đánh giá kết quả thực hiện công tác quốc phòng tại địa phương, làm cơ sở để Đoàn tổng hợp, báo cáo Bộ Quốc phòng và Chính phủ chỉ đạo các địa phương thực hiện công tác này đạt hiệu quả cao hơn trong những năm tiếp theo. Đồng thời, Thiếu tướng Lê Đình Thương cũng yêu cầu các thành viên của Đoàn làm việc với tinh thần công tâm, khách quan và đảm bảo hiệu quả.