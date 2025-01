Công bố quyết định của Bộ trưởng Công an về công tác cán bộ

TPO - Sáng 20/1, Bộ Công an tổ chức Lễ công bố Quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về việc bổ nhiệm Đại tá Nguyễn Đức Thuận - Phó Giám đốc Công an tỉnh Hà Giang, giữ chức vụ Giám đốc Công an tỉnh.

Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Công an, lãnh đạo Cục Tổ chức cán bộ, Bộ Công an công bố quyết định bổ nhiệm Đại tá Nguyễn Đức Thuận - Phó Giám đốc Công an tỉnh Hà Giang, giữ chức vụ Giám đốc Công an tỉnh Hà Giang.

Trao quyết định và tặng hoa chúc mừng Đại tá Nguyễn Đức Thuận, Thiếu tướng Đặng Hồng Đức - Thứ trưởng Bộ Công an, khẳng định đây là sự tin tưởng, ghi nhận của lãnh đạo Bộ Công an đối với quá trình phấn đấu, nỗ lực cống hiến trong sự nghiệp của Đại tá Nguyễn Đức Thuận.

Đồng thời đề nghị Đại tá Nguyễn Đức Thuận nhanh chóng nắm bắt, tiếp nhận mọi công việc, tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, phẩm chất, năng lực, kinh nghiệm công tác, đoàn kết cùng tập thể Đảng ủy, lãnh đạo Công an tỉnh chỉ đạo hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao. Tranh thủ sự lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh uỷ, HĐND, UBND tỉnh; phối hợp chặt chẽ, hiệu quả với các cấp, ngành trong công tác bảo đảm an ninh trật tự.

Tiếp tục chủ động tham mưu cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh bảo đảm tốt an ninh trật tự để tạo môi trường thuận lợi cho phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Trước mắt cần lãnh đạo, chỉ đạo đảm bảo an ninh trật tự dịp Tết Nguyên đán, Đại hội Đảng các cấp, xây dựng lực lượng công an thực sự trong sạch, vững mạnh.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, Đại tá Nguyễn Đức Thuận hứa sẽ luôn nỗ lực, cố gắng hết mình, không ngừng học tập, tu dưỡng rèn luyện nâng cao bản lĩnh chính trị, đạo đức, lối sống; tiếp tục kế thừa và phát huy những truyền thống tốt đẹp, thành quả, kinh nghiệm quý báu của các thế hệ cán bộ, chiến sĩ lực lượng Công an tỉnh Hà Giang, đặc biệt là kết quả của nhiệm kỳ 2020 – 2025. Nguyện đem hết khả năng, trí tuệ và tâm huyết của mình chung sức, đồng lòng cùng tập thể Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an tỉnh tập trung xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng Công an tỉnh Hà Giang thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới. Trước mắt là bảo đảm an ninh, an toàn Tết Nguyên đán Ất Tỵ, Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2025 – 2030 tiến tới Đại hội lần thứ XIV của Đảng và các sự kiện quan trọng của đất nước, của tỉnh trong năm 2025.

Trước đó, ngày 27/12, tại Hội nghị lần thứ 29, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Hà Giang khóa XVII, đã thông qua Tờ trình của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hà Giang về việc giới thiệu nhân sự trình Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh bầu giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy khóa XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Cũng tại hội nghị, Ban Chấp hành Tỉnh ủy Hà Giang cũng đã bỏ phiếu, thống nhất giới thiệu ông Phan Huy Ngọc, đề nghị HĐND tỉnh Hà Giang bầu giữ chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh Hà Giang nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Ngày 30/12, tại kỳ họp Hội đồng Nhân dân tỉnh Hà Giang khóa XVIII lần thứ 21, nhiệm kỳ 2021 - 2026, các đại biểu đã tiến hành bỏ phiếu bầu Chủ tịch UBND tỉnh Hà Giang đối với ông Phan Huy Ngọc - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh.

Với số phiếu tín nhiệm tuyệt đối 100% đại biểu có mặt, ông Phan Huy Ngọc đã được bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021 - 2026.