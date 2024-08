Công bố nguyên nhân hơn 150 công nhân nhập viện ngộ độc ở Phú Thọ

TPO - Tại kết luận của cơ quan chức năng đã xác định rõ nguyên nhân ngộ độc thực phẩm khiến hơn 150 công nhân nhập viện do cá thù ù kho với hàm lượng Histamin 3068mg/kg có trong suất cơm trưa tại Công ty TNHH Sunrise Apparel Việt Nam ngày 28/8.

Theo kết quả kiểm nghiệm đã phát hiện chất histamin với hàm lượng cao là 3806 mg/kg trong mẫu cá thu ù kho (mẫu cá thu ù kho được lưu tại Công ty TNHH thương mại dịch vụ Hoàng Thủy) và hàm lượng 6,22 mg/kg cao nhất trong mẫu chất nôn của bệnh nhân Trần Thị Như Ý (công nhân Công ty TNHH Sunrise Apparel Việt Nam).

Nhận định về nguyên nhân vụ ngộ độc thực phẩm, lãnh đạo Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh Phú Thọ cho biết: "Căn cứ kết quả kiểm nghiệm mẫu chất nôn, mẫu thức ăn lưu của Viện Kiểm nghiệm An toàn vệ sinh thực phẩm Quốc gia, kết quả điều tra vụ ngộ độc thực phẩm, ý kiến của các cơ sở khám, điều trị bệnh nhân của Công ty TNHH Sunrise Apparel Việt Nam từ ngày 28 đến 30/8/2024, cho thấy đây vụ ngộ độc thực phẩm nguyên nhân do histamin có trong mẫu cá thu ù kho trong bữa ăn trưa của Công ty TNHH Sunrise Apparel Việt Nam".

Trước đó, ngay sau khi xảy ra vụ ngộ độc khiến 150 công nhân phải nhập viện, Bộ Y tế đã có văn bản gửi Sở Y tế Phú Thọ đề nghị tạm đình chỉ ngay hoạt động của công ty Hoàng Thủy, đơn vị cung cấp suất ăn.

Như Tiền Phong đã đưa tin, trưa ngày 28/8 sau bữa ăn trưa tại Công ty TNHH Sunrise Apparel Việt Nam đã khiến hơn 150 công nhân phải nhập viện do ngộ độc thực phẩm.