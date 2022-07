Công an vào cuộc vụ người nhà bệnh nhi bóp cổ bác sĩ

TPO - Công an quận Bình Thạnh, TPHCM đã mời người đàn ông có hành vi quát tháo, bóp cổ bác sĩ tại bệnh viện Nhân dân Gia Định đến làm việc.

Liên quan đến vụ bác sĩ ở Bệnh viện Nhân dân Gia Định bị người nhà bệnh nhi hành hung, chiều 29/7, nguồn tin của PV xác nhận, Công an quận Bình Thạnh, TPHCM đã mời người có liên quan đến làm việc.

Trước đó, theo Bệnh viện Nhân dân Gia Định (quận Bình Thạnh, TPHCM), vào lúc 21h ngày 27/7, khoa Cấp cứu có tiếp nhận một trường hợp bé gái 10 tuổi, ngụ tại quận Bình Thạnh (đi cùng người nhà là cha) đến khoa cấp cứu vì hóc dị vật xương cá.

Qua thăm khám ban đầu, nghi ngờ bé bị mắc xương cá, ghi nhận dấu sinh hiệu khi vào viện ổn, đo chỉ số SPO2 98%, về biểu hiện lâm sàng bé không có dấu hiệu khó thở và vẫn trả lời bác sĩ được. Ê kíp trực đã cho bé vào vị trí chờ để đưa lên khoa Tai Mũi Họng chuẩn bị tiến hành nội soi lấy dị vật.

Tại thời điểm này khoa Cấp cứu lúc này có đông bệnh và nhiều bệnh cũng mới nhập nên ê kíp trực vẫn tiếp tục thực hiện nhiệm vụ thăm khám cho các ca bệnh nặng hơn.

Trong thời gian chờ, cha của bé đến trao đổi với bác sĩ P.H.T và không đồng thuận với những giải thích trên của bác sĩ.

Dù bác sĩ T. đã nỗ lực giải thích tình trạng của bệnh nhi khá ổn và công đoạn nội soi cần phải chờ chuẩn bị nhưng người đàn ông đã xông vào đẩy bác sĩ vào tường, bóp cổ và quay clip.

Sự việc chỉ dịu xuống khi có sự xuất hiện, can thiệp của bảo vệ bệnh viện và công an địa phương. Hiện phía bệnh viện đã báo cáo vụ việc đến công an và Sở Y tế TPHCM.

Ngày 28/7, Cục Quản lý khám chữa bệnh (Bộ Y tế) có công văn đề nghị Sở Y tế TPHCM vào cuộc điều tra xử lý vụ việc.

Cục Quản lý khám chữa bệnh đề nghị Sở Y tế TPHCM sớm vào cuộc tiến hành xác minh vụ việc; phối hợp với Công an TPHCM điều tra, đề xuất hướng xử lý nghiêm hành vi sai phạm. Đồng thời, kịp thời động viên đối với bác sĩ chịu ảnh hưởng trực tiếp từ vụ hành hung.

Chiều 29/7, Sở Y tế TPHCM đã phát thông tin lên án hành vi của người nhà bệnh nhân. Sở Y tế yêu cầu các đơn vị liên quan phối hợp với công an điều tra làm rõ hành vi gây rối và xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.