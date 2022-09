Công an trao trả 180 triệu đồng cho người đánh rơi khi đi mua gia cầm

TPO - Trên đường đi mua gia cầm, ông Thuần (trú tại Hà Nội) đánh rơi số tiền 180 triệu đồng. May mắn, sau khi trình báo, lực lượng công an đã tìm thấy số tiền trên và trao trả cho người đánh mất.

Ngày 2/9, Công an TP Hà Nội cho biết, vừa qua Công an xã Bình Minh phối hợp với Công an xã Xuân Dương (huyện Thanh Oai, TP Hà Nội) trao trả lại số tiền 180 triệu đồng cho người dân đánh rơi.

Trước đó, khoảng 6h ngày 29/8, ông Đỗ Văn Thuần (SN 1979,trú tại xã Hồng Dương, huyện Thanh Oai) trên đường đi từ xã Hồng Dương đến địa bàn xã Bình Minh cầm theo 180 triệu đồng để trả tiền mua gia cầm.

Vì bất cẩn, ông Thuần đã làm rơi toàn bộ số tiền trên và đến trụ sở Công an xã Bình Minh trình báo, nhờ lực lượng công an tìm giúp.

Theo ông Thuần, do không biết có ai nhặt được số tiền và dự đoán làm rơi trên trục đường chính thuộc xã Bình Minh, theo hướng đi từ quốc lộ 21b về UBND xã Bình Minh.

Sau khi tiếp nhận tin báo, Công an xã Bình Minh phối hợp với Công an xã Xuân Dương nhanh chóng triển khai lực lượng xác minh, tìm kiếm.

Đến sáng 31/8, công an đã tìm lại được đầy đủ số tiền và trao trả cho người bị mất.

Nhận lại được số tiền lớn đánh rơi, ông Thuần rất xúc động và bày tỏ sự cảm kích đối với cán bộ, chiến sĩ công an đã tận tâm giúp tìm lại tài sản.