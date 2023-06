Công an tỉnh Bắc Kạn có tân Phó Giám đốc

Bộ trưởng Bộ Công an quyết định bổ nhiệm Thượng tá Lê Hồng Giang, Trưởng phòng Cảnh sát kinh tế, Công an tỉnh Bắc Kạn giữ chức vụ Phó Giám đốc Công an tỉnh này.

Chiều 15/6, thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Công an, Công an tỉnh Bắc Kạn tổ chức công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về công tác cán bộ.

Bộ trưởng Bộ Công an quyết định bổ nhiệm Thượng tá Lê Hồng Giang, Trưởng phòng Cảnh sát kinh tế, Công an tỉnh giữ chức vụ Phó Giám đốc Công an tỉnh Bắc Kạn.

Đồng chí Lê Hồng Giang có 25 năm công tác trong lực lượng Công an nhân dân, trải qua nhiều vị trí, đơn vị cơ sở khác nhau. Trong suốt quá trình công tác, dù ở bất cứ đơn vị nào, đồng chí luôn nỗ lực phấn đấu, tận tụy, trách nhiệm với công việc, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Đồng chí Phạm Duy Hưng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh và đồng chí Hà Văn Tuyên, Giám đốc Công an tỉnh đã chúc mừng đồng chí Thượng tá Lê Hồng Giang được lãnh đạo Bộ Công an tin tưởng, giao trọng trách mới. Đây là sự ghi nhận về năng lực công tác, quản lý lãnh đạo và tín nhiệm của lãnh đạo Bộ Công an, Tỉnh ủy, UBND tỉnh và cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh với đồng chí Lê Hồng Giang.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, Thượng tá Lê Hồng Giang cảm ơn sự tin tưởng của lãnh đạo Bộ Công an, Ban Giám đốc Công an tỉnh đã giao nhiệm vụ, trọng trách mới và hứa sẽ nêu cao tinh thần trách nhiệm, khắc phục mọi khó khăn, không ngừng nỗ lực, phấn đấu, rèn luyện, phát huy tinh thần đoàn kết thống nhất trong Đảng ủy, Ban Giám đốc và toàn lực lượng Công an Bắc Kạn hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ chính trị được giao.

