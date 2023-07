Công an tìm bị hại vụ lừa đảo xuất khẩu lao động đi Úc, Hàn Quốc

TPO - Các đối tượng đã nhận tiền làm thủ tục cho hàng trăm người lao động có nhu cầu đi xuất khẩu lao động tại Úc, Hàn Quốc. Tuy nhiên, sau khi khám sức khỏe, học nghề, người lao động không được đi xuất khẩu như cam kết.

Ngày 25/7, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Nghệ An cho biết, đơn vị này vừa có thông báo tìm bị hại của vụ án hình sự “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản” dưới hình thức lừa làm thủ tục đi xuất khẩu lao động tại Úc và Hàn Quốc xảy ra vào năm 2007 - 2008 tại tỉnh Nghệ An.

Cụ thể, năm 2007, Phạm Viết Giáp (SN 1973, trú tại xã Hưng Đông, thành phố Vinh, Nghệ An) - Giám đốc Công ty cổ phần Thép xây dựng Nghệ An cùng hai người khác đã tư vấn, tuyển dụng và nhận tiền của người lao động để làm thủ tục đi xuất khẩu lao động tại Úc thông qua Công ty cung ứng nhân lực quốc tế và thương mại (Công ty SONA).

Sau khi nộp tiền, người lao động được cho đi khám sức khỏe tại Bệnh viện Đa khoa tư nhân Thăng Long ở Hà Nội. Tuy nhiên, thời gian sau đó, người lao động đã không được đi xuất khẩu lao động tại Úc như các đối tượng đã hứa hẹn, cam kết.

Trong khoảng thời gian từ năm 2007-2008, Phạm Viết Giáp tiếp tục cùng với những người môi giới ở các tỉnh thành như Nghệ An, Vĩnh Phúc, Hải Phòng, Hải Dương, Hà Nội..., tổ chức tư vấn, làm thủ tục cho người lao động vào làm việc tại nhà máy thép của Công ty TNHH POSCO Việt Nam ở tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu rồi đi sang lao động tại Hàn Quốc. Tương tự, sau khi nộp tiền, học nghề, người lao động cũng không được đi xuất khẩu lao động tại Hàn Quốc như cam kết.

Lãnh đạo Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Nghệ An cho biết, nạn nhân của vụ án rải rác khắp 20 tỉnh thành trên cả nước. Hiện cơ quan công an đã làm việc với hơn 300 nạn nhân là bị hại của các đối tượng trong vụ lừa đảo trên. Hiện còn khoảng 200 bị hại chưa rõ thông tin lai lịch.

Công an tỉnh Nghệ An đề nghị ai là bị hại thì liên hệ với cán bộ Nguyễn Hồng Thành - Điều tra viên Đội 5 Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Nghệ An - SĐT: 0973.717.598, để cung cấp thông tin, phục vụ công tác điều tra, xử lý.