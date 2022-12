Công an Thủ Đức mời giám đốc cùng một số nhân viên ở Trung tâm đăng kiểm lên làm việc

TPO - Nhiều người gồm lãnh đạo và nhân viên Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 50-03V (TP Thủ Đức) vừa được cơ quan Công an mời làm việc.

Ngày 24/12, Công an TP Thủ Đức (TPHCM) vừa mời một số người gồm lãnh đạo và nhân viên tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 50-03V (thuộc Cục Đăng kiểm Việt Nam) trên đường Phú Châu, phường Tam Bình và chi nhánh 50-03V trên đường 15, phường Linh Trung đến trụ sở để làm việc.

Được biết, Trung tâm đăng kiểm 50-03V và chi nhánh nói trên do ông T.V.C làm giám đốc.

Trước đó, chiều 23/12, Công an TP Thủ Đức phối hợp với các đơn vị liên quan tiến hành kiểm tra trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 50-03V và mời giám đốc, phó giám đốc cùng 7 người đến trụ sở làm việc.

Chi tiết buổi kiểm tra và quá trình làm việc với những người có liên quan chưa được cơ quan Công an công bố.

Động thái này diễn ra khi Công an TPHCM đang mở rộng điều tra các sai phạm ở nhiều trung tâm đăng kiểm xe cơ giới trên địa bàn thành phố và nhiều tỉnh thành.

Liên quan đến vụ án này, Cơ quan CSĐT Công an TPHCM đã ra quyết định khởi tố, bắt tạm giam 33 đối tượng về các tội “Đưa hối lộ”, “Môi giới hối lộ”, “Nhận hối lộ”, “Giả mạo trong công tác” xảy ra tại 9 trung tâm đăng kiểm phương tiện cơ giới đường bộ trên địa bàn TPHCM và các tỉnh Long An, Tiền Giang, Sóc Trăng, Đồng Tháp, Bến Tre.

Qua điều tra, cơ quan chức năng xác định, để có tiền chia cho các nhân viên hàng tuần và làm quỹ hoạt động của trung tâm, Giám đốc các trung tâm đăng kiểm nêu trên đã chỉ đạo nhân viên trong quá trình kiểm định chất lượng và đo tiêu chuẩn khí thải bảo vệ môi trường đã cố ý bỏ qua lỗi vi phạm của hơn 70.000 phương tiện giao thông cơ giới đường bộ của các chủ phương tiện, đối tượng “cò mồi” đưa đến kiểm định nhằm thu lợi bất chính với số tiền ước tính gần 10 tỷ đồng.

Công an TPHCM đang tiếp tục chỉ đạo Cơ quan CSĐT phối hợp các Cục C03, C08 Bộ Công an và Công an các địa phương mở rộng điều tra, chứng minh hành vi phạm tội tại các Trung tâm đăng kiểm để xử lý theo quy định của pháp luật; đồng thời, khẩn trương kiến nghị các cấp có thẩm quyền thu hồi giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường phương tiện giao thông cơ giới đường bộ đã được cấp sai quy định; ngăn chặn ngay các phương tiện không đảm bảo an toàn, kỹ thuật lưu thông trên đường gây mất an toàn giao thông.