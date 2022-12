TPHCM phối hợp giải quyết ùn ứ ở các trung tâm đăng kiểm

TPO - Do lượng xe cơ giới kiểm định vào dịp cuối năm tăng cao, trong khi một loạt đơn vị đăng kiểm ở TPHCM bị tạm dừng hoạt động do sai phạm đã dẫn đến tình trạng ùn ứ, gây ách tắc giao thông tại những khu vực quanh các trung tâm đăng kiểm.

Mòn mỏi đi kiểm định xe

Những ngày qua, tại các Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới như 50-06V (quận 7), 50-02S (quận 11), 50-05V (quận Tân Bình), 50-03S (TP Thủ Đức),…có rất nhiều người đưa xe ô tô đến xếp hàng từ nửa đêm để mong được đăng kiểm sớm. Do lượng xe chờ đăng kiểm quá nhiều và tăng đột biến đã dẫn đến tình trạng ùn ứ kéo dài.

Lúc 7h sáng 24/12 hàng chục phương tiện xếp hàng dài trên đường Tống Văn Trân hướng vào Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới 50-02S (quận 11). Tình trạng này khiến giao thông trên tuyến đường này xảy ra ùn ứ. Ở bên trong trung tâm này, hàng chục phương tiện khác cũng đang xếp hàng chờ đến lượt kiểm định. Một số trường hợp ôtô đi kiểm định trước ngày hết hạn đăng kiểm, được nhân viên phát giấy hẹn vào ngày khác đến làm việc.

Ông Lê Minh Khánh (60 tuổi, ngụ quận 10) cho biết, ông thức dậy từ 5h sáng để đưa ô tô đến trung tâm đăng kiểm. Tuy nhiên, khi ông đến nơi thì đã có rất nhiều phương tiện xếp hàng đợi đến lượt. “Lúc trước tôi mang xe đi đăng kiểm rất nhanh. Nhưng hôm nay không hiểu sao xe lại đông như vậy. Xe lại sắp hết hạn đăng kiểm nên tôi rất lo, sợ không làm đăng kiểm kịp sẽ bị xử phạt”- ông Khánh bày tỏ.

Tài xế Lâm Văn Phong (31 tuổi, ngụ quận 8) cho biết, chiều hôm qua anh đã lái xe đi đến một trung tâm đăng kiểm ở quận Bình Tân thì thấy trung tâm này đã đóng cửa. Sáng 24/12, anh đi đến trung tâm Đăng kiểm 50-02S nhưng quá đông phương tiện. Anh đã phải chờ cả tiếng nhưng chưa được vào làm thủ tục kiểm định.

Theo thống kê, TPHCM có khoảng 850.000 trong tổng số gần 5 triệu ôtô của cả nước. Địa bàn TPHCM có 17 trung tâm đăng kiểm xe cơ giới, trong đó có 5 trung tâm thuộc Cục Đăng kiểm Việt Nam, 9 trung tâm đăng kiểm tư nhân và 3 trung tâm trực thuộc Sở Giao thông vận tải TPHCM.

Ông Hoàng Sinh Nam, Phó giám đốc Trung tâm Đăng kiểm 50-02S cho biết: “Lượng xe đi đăng kiểm tăng trong khoảng một tuần nay. Nguyên nhân là nhiều trung tâm đăng kiểm khác bị đình chỉ hoạt động vì sai phạm, thêm vào đó cuối năm nên nhiều người mang phương tiện đi kiểm định”.

Theo ông Nam, hiện trong bãi xe của trung tâm lúc nào cũng có hàng chục phương tiện chờ đến lượt kiểm định, nhân viên phải làm việc với cường độ liên tục nên rất áp lực.

Phối hợp giải quyết ùn ứ

Theo ông Bùi Hòa An, Phó giám đốc Sở Giao thông-Vận tải (GTVT) TPHCM, vừa qua, Cục Đăng kiểm Việt Nam đã đình chỉ hoạt động một số trung tâm đăng kiểm xe cơ giới có sai phạm trên địa bàn thành phố (các trung tâm 50-15D, 50-07V, 50-10 và 50-17D) đúng vào thời điểm cuối năm, lượng xe đến kiểm định tại các đơn vị đăng kiểm tăng cao dẫn đến hiện tượng ùn tắc phương tiện. Hiện nay Sở GTVT đã phối hợp Phòng CSGT đường bộ - đường sắt (PC08) Công an TPHCM và đội CSGT-TT Công an các địa phương hướng dẫn, điều tiết giao thông trước các trung tâm đăng kiểm để đảm bảo giao thông qua khu vực được thông thoáng.

Ngoài các yêu cầu của Cục Đăng kiểm như bố trí làm thêm giờ (kể cả thứ bảy, chủ nhật), Sở GTVT TPHCM cũng đề nghị đơn vị đăng kiểm tăng cường ứng dụng công nghệ trong công tác kiểm định, thực hiện phát phiếu hẹn giờ cho chủ phương tiện có nhu cầu đến kiểm định; công bố danh sách đơn vị đăng kiểm đang hoạt động trên địa bàn thành phố để tiện tra cứu và lựa chọn đơn vị đăng kiểm phù hợp, tránh tập trung quá nhiều tại một đơn vị.

Ngoài ra, Sở GTVT TPHCM cũng khuyến cáo đến các chủ xe, doanh nghiệp, để giảm thời gian, không phải kiểm định nhiều lần, người dân nên chủ động kiểm tra, bảo dưỡng, sửa chữa phương tiện trước khi đi kiểm định để đảm bảo phương tiện hoạt động luôn trong trạng thái tốt nhất và đạt tiêu chuẩn an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường khi đi kiểm định.

Trong khi đó, Cục Đăng kiểm Việt Nam cũng vừa có quyết định biệt phái 12 đăng kiểm viên đang công tác tại các Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới số: 15-01V, 19-01V, 29-01V, 29-02V, 29-03V, 29-04V, 29-05V và 29-06V vào TPHCM hỗ trợ công tác kiểm định, phục vụ người dân. Theo Cục Đăng kiểm Việt Nam, các đăng kiểm viên được biệt phái đều là người có trình độ, kinh nghiệm công tác sẽ hỗ trợ Phòng Kiểm định xe cơ giới theo dõi, giám sát hoạt động của các trung tâm đăng kiểm trên toàn quốc bằng hệ thống camera trực tuyến đặt tại Phòng Kiểm định xe cơ giới ở Cục.

Các nhân sự biệt phái sẽ tham mưu thành lập các tổ công tác và tổ chức thực hiện hỗ trợ một số trung tâm đăng kiểm xe cơ giới tại TPHCM nhằm thực hiện kiểm định kịp thời cho khách hàng, chống ùn tắc tại các đơn vị kiểm định.

Phương tiện đăng kiểm trễ có bị phạt? Theo luật sư Nguyễn Tri Đức – Giám đốc Công ty luật 360 – Đoàn luật sư TPHCM, Điều 30 Nghị định 100/2019 quy định, nếu chủ xe cơ giới khi tham gia giao thông có giấy chứng nhận hoặc tem kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường đã hết hạn sử dụng dưới một tháng thì bị phạt tiền 4-6 triệu đồng (đối với cá nhân), phạt 8-12 triệu đồng (đối với tổ chức). Trường hợp giấy chứng nhận hoặc tem kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường đã hết hạn sử dụng từ một tháng trở lên nhưng chủ xe vẫn đưa phương tiện tham gia lưu thông thì bị phạt tiền 6-8 triệu đồng đối với cá nhân và 12-16 triệu đồng đối với tổ chức. Ngoài ra, nếu chủ phương tiện là người trực tiếp điều khiển phương tiện thì sẽ bị tước quyền sử dụng giấy phép lái xe từ 1-3 tháng. Luật sư Nguyễn Tri Đức nhận định: “Hiện nay xảy ra tình trạng ùn tắc ở các trung tâm đăng kiểm có thể làm ảnh hưởng, thậm chí trễ hạn đăng kiểm với một số phương tiện. Hiện chưa có cơ sở để khẳng định việc tài xế điều khiển phương tiện đã hết hạn đăng kiểm do lỗi của trung tâm thì có bị xử phạt hay không. Tuy nhiên, một số trung tâm đăng kiểm đã viết giấy hẹn cho các chủ phương tiện nhằm giảm ùn ứ. Những người điều khiển phương tiện có thể dùng giấy hẹn để chứng minh với người thi hành công vụ rằng phương tiện của mình đã đưa đi kiểm định nhưng vì lý do khách quan từ phía trung tâm nên chưa kiểm định đúng hạn”.