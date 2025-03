Công an Thanh Hóa thanh tra chuyên ngành tại 3 địa phương

TPO - Công an tỉnh Thanh Hóa sẽ tổ chức thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật tại 3 địa phương trên địa bàn tỉnh này.

Theo đó, thực hiện chỉ đạo của Bộ Công an, Công an tỉnh Thanh Hóa tiến hành thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về quản lý một số ngành nghề kinh doanh có điều kiện về an ninh trật tự; quản lý, sử dụng con dấu tại các đơn vị: UBND thành phố Thanh Hóa, UBND thành phố Sầm Sơn, UBND huyện Thạch Thành và 8 UBND cấp xã, phường thuộc 3 huyện, thành phố này.

8 UBND cấp xã, phường thuộc 3 huyện, thành phố mà Công an tỉnh Thanh Hóa sẽ thực hiện thanh tra gồm: phường Điện Biên, phường Đông Vệ, phường Quảng Hưng (TP Thanh Hóa); phường Bắc Sơn, phường Trung Sơn, phường Quảng Cư (TP Sầm Sơn); thị trấn Kim Tân, thị trấn Vân Du (huyện Thạch Thành). Thời gian dự kiến tiến hành thanh tra từ tháng 3-5/2025.

Trước đó, ngày 2/12/2024, Bộ trưởng Bộ Công an ký ban hành kế hoạch số 557/BCA-X05 về công tác thanh tra năm 2025 của lực lượng Công an nhân dân, giao một số Công an tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, trong đó có Công an tỉnh Thanh Hóa tiến hành thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về quản lý một số ngành nghề kinh doanh có điều kiện về an ninh trật tự; quản lý, sử dụng con dấu.