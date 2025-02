Bắc Ninh triển khai kiến nghị của Thanh tra Bộ Công an

TPO - Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh mới có văn bản thực hiện kiến nghị của Thanh tra Bộ Công liên quan an ninh, trật tự; quản lý, sử dụng con dấu; quản lý căn cước, cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và cơ sở dữ liệu căn cước.

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh nhận được công văn của Thanh tra Bộ Công an về việc nâng cao hiệu quả công tác một số ngành nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự (ANTT); quản lý, sử dụng con dấu; quản lý căn cước, cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và cơ sở dữ liệu căn cước.

Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh giao Công an tỉnh chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan thực hiện kiến nghị của Thanh tra Bộ Công an. Cơ quan chức năng thực hiện việc cấp giấy phép, giấy chứng nhận liên quan đến ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện về an ninh trật tự theo đúng trình tự, thủ tục quy định.

Các cơ quan chức năng liên quan tổ chức thực hiện nghiêm túc các quy định của pháp luật về công tác quản lý và sử dụng con dấu; căn cước, cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, cơ sở dữ liệu căn cước, định danh và xác thực điện tử tại địa phương.

Đồng thời, cơ quan chức năng ở tỉnh Bắc Ninh kịp thời kiến nghị, đề xuất cấp có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện các văn bản quy phạm pháp luật về ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện về ANTT; quản lý, sử dụng con dấu; căn cước, cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, cơ sở dữ liệu căn cước, định danh và xác thực điện tử.