Công an Tây Ninh giải cứu 46 cô gái bị bán làm tiếp viên karaoke, massage

TPO - Sau thời gian theo dõi, Công an tỉnh Tây Ninh bất ngờ đột kích nhiều cơ sở karaoke trên địa bàn, giải cứu 46 nữ tiếp viên, thu giữ nhiều sổ sách liên quan đến việc ghi nhận nợ, cho vay và 1,2 tỷ đồng.

Chiều 11/12, thông tin từ Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Tây Ninh cho biết, đơn vị này đã bắt giữ Phan Thanh Phương (SN 1984), Võ Hồng Lượng (SN 1994), Lương Minh Quý (SN 2001) và Đoàn Anh Phương (SN 1991), cùng ngụ Tây Ninh để điều tra, làm rõ hành vi mua bán người, cho vay nặng lãi và cưỡng đoạt tài sản.

Theo thông tin ban đầu, Phan Thanh Phương và các đàn em mở nhiều quán karaoke trên địa bàn tỉnh Tây Ninh nhằm thu lợi bất chính từ các hoạt động phạm pháp. Phương chỉ đạo đàn em đến các cơ sở massage, karaoke... ở tỉnh Bình Dương, Bình Phước tuyển chọn, chiêu dụ nhiều nữ tiếp viên trẻ, đẹp về quán của mình.

Để ràng buộc các cô gái, Phương và đàn em cho các nữ tiếp viên mượn tiền, trả cho chủ cũ rồi đưa về cơ sở của Phương. Sau đó ép các nữ tiếp viên viết giấy nhận nợ với lãi suất cao so với số tiền đã bỏ ra. Các đối tượng ép các nữ tiếp viên phải tiếp khách để trả những khoản nợ trên.

Tuy nhiên, vì Phương và đàn em tính lãi suất cao và nhiều lần bị Phương cùng đồng bọn phạt tiền nên các nữ tiếp viên không thể trả hết được nợ.

Sau thời gian theo dõi, ngày 4/12, Phòng Cảnh sát hình sự chủ trì, phối hợp cùng các phòng nghiệp vụ khác thuộc Công an tỉnh Tây Ninh, Công an huyện Gò Dầu và Công an huyện Bến Cầu bất ngờ đột kích các cơ sở karaoke Huynh Đệ 1 (huyện Gò Dầu), karaoke Nam Thành (huyện Bến Cầu) và karaoke Quỳnh Trâm (thị xã Trảng Bàng).

Tại những nơi này, lực lượng công an phát hiện, giải cứu 46 nữ tiếp viên karaoke, thu giữ nhiều sổ sách liên quan đến việc ghi nhận nợ, cho vay và 1,2 tỷ đồng. Công an đã mời làm việc 10 đối tượng có liên quan

Hiện nay, công an đang truy bắt các đối tượng khác có liên quan và kêu gọi các đối tượng sớm đến cơ quan công an trình diện để hưởng sự khoan hồng của pháp luật.