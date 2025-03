Công an Nghệ An thu nhận mẫu ADN thân nhân liệt sỹ chưa xác định danh tính

TPO - Việc triển khai thu nhận mẫu ADN thân nhân các liệt sỹ chưa xác định danh tính giúp sớm hình thành được ngân hàng gen đối chứng với những mộ phần khuyết danh.

Từ ngày 20 - 22/3, Công an tỉnh Nghệ An phối hợp với Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội Bộ Công an và đơn vị xét nghiệm tổ chức thu nhận mẫu ADN thân nhân liệt sỹ chưa xác định danh tính trên địa bàn tỉnh.

Tại điểm thu nhận mẫu ADN ở hội trường Công an tỉnh Nghệ An, 123 thân nhân liệt sỹ đã tham gia, trong đó có 31 mẹ liệt sỹ và 1 Mẹ Việt Nam anh hùng.

Việc thu thập mẫu, giám định và tích hợp thông tin ADN thân nhân liệt sỹ trong quá trình xây dựng cơ sở dữ liệu căn cước công dân được xem là giải pháp quan trọng, ứng dụng tiến bộ khoa học để tăng hiệu quả xác định danh tính hài cốt những người đã nằm xuống.

Hiện, cả nước vẫn còn khoảng 500.000 liệt sỹ chưa xác định được danh tính, riêng tại Nghệ An là gần 22.000 liệt sỹ.

Thấu hiểu niềm mong mỏi của Mẹ Việt Nam anh hùng, gia đình, thân nhân các anh hùng liệt sỹ sớm đưa được hài cốt các anh về yên nghỉ tại quê nhà, trong hơn 4 tháng qua, Công an tỉnh Nghệ An đã phối hợp với Phòng Người có công (Sở Nội vụ) và Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tổ chức rà soát, thu thập, cập nhật thông tin liệt sỹ và thân nhân của liệt sỹ chưa xác định được danh tính.

Chủ động tích hợp dữ liệu ADN vào cơ sở dữ liệu căn cước công dân theo chỉ đạo của Ban Chỉ đạo quốc gia về tìm kiếm, quy tập, xác định danh tính hài cốt liệt sỹ còn thiếu thông tin.

Việc thu nhận mẫu ADN từ thân nhân liệt sỹ là nỗ lực nhằm giải quyết triệt để bài toán xác định danh tính, tri ân những người đã hy sinh.

Các điểm thu nhận mẫu ADN cho thân nhân liệt sỹ tại Nghệ An: 1. Hội trường Công an tỉnh Nghệ An: Dành cho thân nhân liệt sỹ cư trú tại thành phố Vinh, Nghi Lộc, Hưng Nguyên, Nam Đàn. 2. Công an thị trấn Cầu Giát (huyện Quỳnh Lưu): Phục vụ thân nhân tại thị xã Hoàng Mai, Diễn Châu, Yên Thành, Quỳnh Lưu. 3. Công an thị trấn Nghĩa Đàn: Dành cho thân nhân liệt sỹ tại thị xã Thái Hòa, Nghĩa Đàn, Quỳ Hợp, Quỳ Châu, Quế Phong. 4. Công an thị trấn Đô Lương: Dành cho thân nhân liệt sỹ tại các huyện: Thanh Chương, Tân Kỳ, Đô Lương, Anh Sơn. 5. Công an thị trấn Trà Lân (huyện Con Cuông): Dành cho thân nhân liệt sỹ tại Con Cuông, Tương Dương, Kỳ Sơn.