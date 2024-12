Công an Hà Nội mở cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm dịp Tết

TPO - Từ 15/12/2024 - 14/02/2024, Công an TP Hà Nội mở đợt cao điểm trong dịp Tết Nguyên đán Ất Tỵ nhằm tạo sự chuyển biến, răn đe, trấn áp mạnh, kiềm chế, kéo giảm các loại tội phạm, không để tội phạm hoạt động công khai gây bức xúc dư luận.

Theo Công an TP Hà Nội, đợt cao điểm nhằm bảo vệ tuyệt đối an ninh, an toàn Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025, cũng như các sự kiện chính trị, văn hóa diễn ra trên địa bàn Thành phố và tạo sự chuyển biến, răn đe, trấn áp mạnh, kiềm chế, kéo giảm các loại tội phạm, không để tội phạm hoạt động công khai gây bức xúc dư luận.

Trong thời gian diễn ra đợt cao điểm, lực lượng chức năng chủ động tấn công, trấn áp các loại tội phạm, nhất là tội phạm có tổ chức, tội phạm liên quan “tín dụng đen”; tội phạm sử dụng vũ khí, vật liệu nổ gây án; tội phạm cướp, cướp giật, cưỡng đoạt, trộm cắp, lừa đảo… Bảo đảm 100% tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố được tiếp nhận, phân loại theo quy định.

Cùng với đó, Công an Hà Nội cũng yêu cầu các đơn vị tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật; tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm về trật tự an toàn giao thông, các vi phạm là nguyên nhân trực tiếp gây tai nạn giao thông như nồng độ cồn, ma túy, quá tốc độ, quá khổ, quá tải…; bảo đảm an toàn giao thông cho lứa tuổi học sinh; xây dựng phương án phòng ngừa ùn, tắc giao thông.

Kế hoạch cũng nêu rõ việc triển khai quyết liệt các giải pháp, biện pháp phòng chống tội phạm đường phố, giải quyết triệt để tình trạng nhóm thanh, thiếu niên tụ tập, đua xe, cổ vũ đua xe trái phép, mang theo hung khí gây rối trật tự công cộng.

Đáng chú ý, trong đợt cao điểm, Công an TP Hà Nội sẽ kiểm tra 100% các cơ sở kinh doanh có điều kiện về an ninh trật tự, các cơ sở kinh doanh dễ phát sinh vi phạm, tập trung vào các loại hình karaoke, quán bar, vũ trường, dịch vụ cầm đồ...

Đồng thời, Công an Hà Nội cũng đặt ra yêu cầu thực hiện hiệu quả phong trào thi đua tuyên truyền Luật Quản lý, sử dụng vũ khí vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ, phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm, vi phạm pháp luật về vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ; chủ động phát hiện, ngăn chặn tình trạng mua bán, vận chuyển, sử dụng pháo nổ trái phép, kịp thời xử lý nghiêm các hành vi vi phạm về pháo.

Cùng với đó là tiếp tục thực hiện nghiêm các biện pháp, giải pháp phòng, chống cháy nổ; tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ, không để xảy ra cháy nổ nghiêm trọng.