Công an điều tra vụ 37 công nhân bị nhiễm độc methanol ở Bắc Ninh

TPO - Ngày 14/3, theo Công an tỉnh Bắc Ninh, cơ quan này đang vào cuộc điều tra vụ công nhân bị nhiễm độc methanol ở Cty TNHH HS Teach Vina (Khu công nghiệp Thuận Thành).

Trao đổi với Tiền Phong, lãnh đạo Công an tỉnh Bắc Ninh cho biết, Công an tỉnh này đang điều tra vụ nhiều công nhân nhiễm độc methanol ở Cty TNHH HS Teach Vina. Khi có kết quả điều tra vụ việc, Cơ quan Công an sẽ thông tin đến báo chí.

Trước đó, vào 15h ngày 1/3, có 4 công nhân làm việc tại phân xưởng sản xuất linh kiện điện tử thuộc Công ty TNHH HS Tech Vina, Khu Công Nghiệp III Khai Sơn (xã Thanh Khương, Thuận Thành) bị nhiễm độc methanol được điều trị tích cực tại Trung tâm chống độc - Bệnh viện Bạch Mai. Đến khoảng 7h sáng 2/3, một công nhân bị nhiễm độc khí methanol đã tử vong.

Tính đến nay, có 108 công nhân Công ty TNHH HS Tech Vina vào cấp cứu tại Trung tâm chống độc - Bệnh viện Bạch Mai và Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Ninh. Trong đó, 37 người bị nhiễm methanol với các mức độ khác nhau (5 người bị di chứng nặng).

Theo lãnh đạo Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh Bắc Ninh cho biết, Công ty TNHH HS Tech Vina là công ty của Hàn Quốc. Công ty có khoảng 200 công nhân.