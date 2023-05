Công an Đắk Lắk trích xuất dữ liệu, điều tra vụ phóng viên Tiền Phong bị dọa giết

TPO - Lãnh đạo Công an tỉnh Đắk Lắk đã chỉ đạo Công an huyện Cư Kuin trích xuất các dữ liệu, vào cuộc điều tra vụ việc phóng viên báo Tiền Phong bị doạ giết trong quá trình tác nghiệp.

Thông tin trên vừa được Đại tá Nguyễn Văn Bôn, Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk xác nhận với báo Tiền Phong trưa nay, 28/5.

Theo Đại tá Nguyễn Văn Bôn, Ban Giám đốc Công an tỉnh đã chỉ đạo Công an huyện Cư Kuin lập tức vào cuộc xác minh, trích xuất các dữ liệu liên quan để làm rõ vụ việc, xử lý theo quy định.

Trước đó, ngày 25/5, để đảm bảo quyền lợi hợp pháp của nhà báo theo quy định của pháp luật hiện hành, Ban Biên tập báo Tiền Phong đã gửi công văn đề nghị Hội Nhà báo Việt Nam, Hội Nhà báo tỉnh Đắk Lắk, Công an tỉnh, Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh này, Công an huyện Cư Kuin và các cơ quan liên quan vào cuộc điều tra, xử lý nghiêm các đối tượng có hành vi đe doạ, bảo vệ nhà báo tác nghiệp và đảm bảo an ninh an toàn trên địa bàn.

Nhà báo Tuấn Nguyễn, phụ trách Văn phòng đại diện báo Tiền Phong khu vực Tây Nguyên – người bị doạ giết cho biết cũng đã gửi đơn tố giác kèm file ghi âm cuộc gọi đe doạ và các bằng chứng liên quan sang Công an tỉnh, Phòng An ninh chính trị nội bộ (PA03).

Ngoài ra, Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk, Bí thư huyện Cư Kuin cho biết cũng đã nắm được công văn của báo Tiền Phong và thông tin ban đầu về vụ việc để chỉ đạo các đơn vị vào cuộc xác minh, làm rõ.

Chiều 27/5, ông Lê Thái Dũng, Bí thư Huyện ủy Cư Kuin, cho biết đã yêu cầu Chủ tịch xã và Công an xã xác minh, sáng thứ Hai đầu tuần sẽ có báo cáo, giải trình ban đầu.

Ngoài ra, Bí thư Huyện uỷ Cư Kuin cho biết sẽ yêu cầu báo cáo, giải trình cả việc đùn đẩy, trì hoãn cung cấp thông tin liên quan, biên bản xử lý vi phạm các cá nhân san lấp, múc đất chở đi nơi khác trái phép cho báo Tiền Phong.

Theo luật sư Vi Văn Diện – Đoàn luật sư thành phố Hà Nội, việc các đối tượng dùng số điện thoại lạ gọi điện “doạ giết mất nòi, mất xác”, “đốt cả nhà” đối với phóng viên báo Tiền Phong, là hành vi có tính chất côn đồ, coi thường tính mạng người khác, coi thường pháp luật. Cơ quan cảnh sát điều tra cần ngay lập tức xác minh, điều tra đưa đối tượng ra ánh sáng xử lý và trừng trị nghiêm minh theo quy định của pháp luật. Đồng thời điều tra rõ về đối tượng đe doạ xem có liên quan đến bài phản ánh của báo Tiền Phong hay không?

“Ngay lập tức, công an cần xác minh số điện thoại, địa điểm thực hiện cuộc gọi và truy xét tìm ra đối tượng đã thực hiện hành vi đe dọa giết người. Hành vi đe dọa giết người là một trong những tội danh xâm phạm đến tính mạng, sức khỏe và danh dự của người khác được pháp luật bảo vệ”, luật sư Diện phân tích.

Trước đó, sau khi thực tế xác minh để viết bài về vấn nạn "đất tặc", nhà báo Tuấn Nguyễn bị một số đối tượng gọi điện đe doạ giết cả nhà.

Cụ thể, tối 18/5, liên tiếp có 2 người đàn ông sử dụng cùng một số điện thoại 0915840755 thay nhau gọi đến số máy của anh Tuấn đe doạ với những lời lẽ như “giết mất nòi, mất xác”, “đốt cả nhà”.

Theo nguồn tin của báo Tiền Phong, người đăng ký chính chủ số điện thoại 0915840755 tên là P.S.M, sinh năm 1975, trú tại xã Ea Ktur, huyện Cư Kuin.