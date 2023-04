Công an Bình Thuận cảnh báo thủ đoạn tráo 70.000 USD ở tiệm vàng

TPO - Công an tỉnh Bình Thuận vừa phát đi cảnh báo thủ đoạn lừa đảo chiếm đoạt tài sản từ việc đổi tiền VND sang USD tại tiệm vàng. Với thủ đoạn này, nhiều đối tượng người nước ngoài đã đánh tráo hàng 70.000 USD của cửa hàng kinh doanh vàng ở TP.Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận.

Ngày 4/4, Công an Bình Thuận thông tin, vào chiều ngày 21/2, có hai người đàn ông nước ngoài đến tiệm vàng T. H. N. trên đường Thủ Khoa Huân, phường Thanh Hải, TP.Phan Thiết đặt vấn đề cần đổi tiền từ VND sang USD.

Trước đó vài ngày, những đối tượng đã đến tiệm vàng để đổi tiền nhằm tạo niềm tin cho chủ tiệm vàng. Khoảng vài ngày sau những đối tượng này đặt lịch hẹn với chủ tiệm vàng để đổi 70.000 USD và được chủ tiệm vàng đồng ý.

Các đối tượng đã chuẩn bị sẵn 3 cọc tiền với hình thức bên ngoài 2 mặt của mỗi cọc tiền là tờ tiền mệnh giá 100 USD, còn bên trong là các loại tiền mệnh giá 1.000 đồng, 2.000 đồng và 5.000 đồng. Mỗi cọc tiền được bọc bởi túi ni lông trong suốt và bỏ vào trong một ngăn của túi xách mà các đối tượng mang theo.

Khi đến tiệm vàng thì một đối tượng lấy lý do cần rút tiền VND từ ngân hàng nên đề nghị chủ tiệm vàng lấy sẵn 3 cọc tiền USD, tổng cộng 70.000 USD để kiểm đếm. Đối tượng còn lại lợi dụng thời điểm chủ tiệm vàng không để ý đã tráo đổi 70.000 USD trên bằng cách lấy 3 cọc tiền USD của tiệm vàng bỏ vào túi xách của mình và đổi 3 cọc tiền giả đã chuẩn bị từ trước.

Sau đó các đối tượng bỏ 3 cọc tiền giả này vào một cái túi xách khác và đưa lại cho chủ tiệm vàng. Chủ tiệm vàng không nghi ngờ nên không kiểm tra lại 3 cọc tiền này. Sau đó 2 đối tượng viện lý do đi ngân hàng rút tiền xong sẽ quay lại để lấy số USD trên rồi bỏ đi. Khoảng vài tiếng sau, không thấy 2 đối tượng quay lại nên chủ tiệm vàng nghi ngờ, lấy túi xách ra kiểm tra thì mới phát hiện 3 cọc USD là giả.

Quá trình xác minh, công an xác định 2 người đàn ông trên là Malisava Joni (55 tuổi) và Akhalaia Irakli (47 tuổi, đều có quốc tịch Georgia). Sau khi tráo tiền chiếm đoạt 70.000 USD của tiệm vàng này thì đã di chuyển vào TPHCM, xuất cảnh ra nước ngoài qua sân bay Tân Sơn Nhất.

Công an tỉnh Bình Thuận khuyến cáo, các cơ sở kinh doanh mua bán vàng, ngoại tệ cần nâng cao tinh thần cảnh giác phòng ngừa, phát hiện, tố giác tội phạm đến cơ quan công an. Lắp đặt hệ thống camera tại cửa hàng, giúp nhận dạng đối tượng hỗ trợ cho quá trình điều tra. Tăng cường hệ thống an ninh, báo động, hệ thống dẫn kết nối đến đường điện thoại đến cơ quan công an gần nhất.