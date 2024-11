Nhận cuộc gọi của shipper, một phụ nữ bị mất 145 triệu đồng

Sau khi nhận được điện thoại của shipper, chị T. đã click vào đường link và tài khoản bị mất 145 triệu đồng.

Ngày 15/11, Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, cho biết thời gian qua trên địa bàn tỉnh xuất hiện tình trạng các đối tượng lừa đảo gọi điện thoại cho người dân, giới thiệu là nhân viên giao hàng (shipper) đến nhà giao hàng đặt mua online để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.

Cụ thể, ngày 12/11, Công an phường Rạch Dừa tiếp nhận tin báo của chị T. trình báo việc bị đối tượng lừa đảo chiếm đoạt 145 triệu đồng.

Thủ đoạn của đối tượng là giả danh shipper gọi điện thoại thông báo có đơn hàng, đề nghị chị T. nhận hàng và chuyển tiền ship.

Do trước đó bà chủ có nhờ chị T. lấy hàng giúp nên không mảy may nghi ngờ, chị T. đã chuyển khoản phí giao hàng 30.000 đồng cho shipper theo yêu cầu của đối tượng.

Sau đó, đối tượng tiếp tục thông báo cho chị T. là chưa nhận được tiền và hướng dẫn chị T. nhấn vào đường link mà đối tượng gửi để thanh toán.

Đối tượng còn đe dọa, nếu không trả tiền thì hàng tháng tài khoản ngân hàng sẽ bị trừ 4 triệu đồng.

Lo sợ bị trừ tiền, chị T. đã nhấn vào đường link mà đối tượng cung cấp, ngay sau đó tài khoản của chị T. bị trừ số tiền 90 triệu đồng.

Chị T. điện thoại lại thì đối tượng cho biết do lỗi nên yêu cầu xác thực tài khoản ngân hàng. Sau đó, tài khoản chị T. tiếp tục bị trừ 55 triệu đồng.

Biết bị lừa đảo, chị T. đã lên trình báo Công an phường. Khi lên Công an phường để làm việc, thì điện thoại chị T. bị khóa mật khẩu dù trước đó chị không cài mật khẩu bao giờ.

Trước tình trạng trên, nhằm ngăn chặn tội phạm lừa đảo, đảm bảo an toàn tài sản của nhân dân, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu khuyến cáo người dân nâng cao tinh thần cảnh giác, luôn kiểm tra lại tất cả các thông tin giao dịch online trước khi chuyển tiền.

Không nhận bất cứ đơn hàng nào mà mình không đặt mua, không chuyển khoản hoặc thanh toán các đơn hàng khi chưa nhận được mã vận đơn, thông tin người nhận.

Tuyệt đối không thực hiện yêu cầu của các đối tượng như chuyển tiền khi chưa thấy và kiểm tra hàng; không vào bất cứ đường link nào do người lạ gửi tới, không cung cấp thông tin cá nhân, nhất là thông tin tài khoản ngân hàng vào các trang web không rõ nguồn gốc hoặc tải các ứng dụng của đối tượng gửi đến để tránh mất thông tin cá nhân hoặc bị lây nhiễm mã độc vào điện thoại di động.

Link gốc: https://nld.com.vn/nhan-cuoc-goi-cua-shipper-mot-phu-nu-bi-mat-145-trieu-dong-196241115093944664.htm