Con gái Tom Cruise sau hơn 10 năm không gặp bố

TPO - Suri Cruise, con gái của Katie Holmes và Tom Cruise, đã nộp đơn vào đại học. Thiếu nữ 17 tuổi muốn theo đuổi chuyên ngành thời trang.

Ngày 21/3, nguồn tin thân cận với Katie Holmes tiết lộ trên Daily Mail Suri đã gửi một số đơn đăng ký vào trường đại học trước thềm tuổi 17 (18/4). “Công chúa Hollywood” năm nào muốn theo học chuyên ngành thời trang ở New York để không phải xa mẹ.

Katie cũng không muốn con gái đi quá xa. Cô tự hào về lựa chọn của con gái, đồng thời choáng ngợp khi thấy Suri lớn quá nhanh. Nguồn tin nhận xét nữ diễn viên thuộc kiểu phụ huynh bảo vệ con gái quá mức.

Trong khi Katie đóng vai trò tích cực giúp con gái định hướng tương lai, cha cô bé, Tom Cruise, không tham gia vào quá trình quan trọng này. Kể từ khi ly hôn Katie vào năm 2012, tài tử Nhiệm vụ bất khả thi không còn gặp lại con gái ruột duy nhất.

Vào thời điểm cặp vợ chồng đình đám một thời chia tay, có thông tin Katie chủ động kết thúc cuộc hôn nhân vì lo ngại Suri được nuôi dạy giống như một thành viên của Scientologist – giáo phái bí ẩn mà Tom sùng bái.

Người trong cuộc giải thích Tom không can thiệp vào cuộc sống của Suri, cũng không có quyền nêu ý kiến về việc lựa chọn đại học của con gái. Tuy nhiên, anh được cho là sẽ trả học phí cho Suri theo thỏa thuận ly hôn bí mật của anh với Katie.

Theo hồ sơ ly hôn, Tom đồng ý đưa cho Katie 400.000 USD/tháng cho đến khi Suri tròn 18 tuổi. Ngoài ra, ngôi sao hành động chịu trách nhiệm thanh toán tất cả chi phí của Suri, bao gồm y tế, nha khoa, bảo hiểm, giáo dục, đại học và các chi phí ngoại khóa khác.

Nguồn tin nhấn mạnh Tom Cruise luôn duy trì trách nhiệm với con gái về mặt tài chính, nhưng lại vắng bóng trong quá trình trưởng thành của thiếu nữ.

Một nguồn tin trong cuộc khác cho biết Katie cố gắng không để quyết định không gặp lại Suri của Tom ảnh hưởng đến quá trình nuôi dạy con gái.

“Được nuôi dưỡng bởi người mẹ đơn thân ở New York khiến Suri trở thành chính mình. Katie luôn đặt Suri lên hàng đầu và Suri yêu mẹ hơn bất cứ điều gì. Suri là cô gái thông minh và đang trở thành phụ nữ trưởng thành sắc sảo. Cô ấy có một nhóm bạn thân thiết và cô ấy biết chính xác mình đến từ đâu”, nguồn tin nói với Daily Mail.

Suri bộc lộ niềm yêu thích với thời trang từ bé. Lúc bố mẹ còn hạnh phúc, “tiểu công chúa” được bố đầu tư nhiều về mặt hình ảnh. Người ta tin rằng tủ quần áo của Suri thời điểm đó trị giá 5 triệu USD.

Trên tạp chí Elle, Katie kể khi mới 4 tuổi, con gái đã biết nhận xét về trang phục của mẹ. “Một hôm tôi mặc quần da lộn màu nâu. Con bé nói, ‘Con không thích quần của mẹ’. Sau đó con bé nói, ‘Mẹ phải đi đôi giày này’, rồi khen tôi mặc đồ đẹp. Con bé có con mắt tuyệt vời”, Katie nói.

Trả lời phỏng vấn InStyle vào năm 2020, Katie khen con gái có cá tính mạnh, tập trung cao độ, chăm chỉ và luôn cố gắng để trở nên giỏi giang trong lĩnh vực đã chọn. Bên cạnh thời trang, Suri cũng thể hiện tài năng âm nhạc vượt trội.

Năm 2022, trong đoạn trailer “nhá hàng” bộ phim lãng mạn do Katie đóng vai chính và đạo diễn, Alone Together, Suri góp giọng với bài hát nhạc phim Blue Moon.

Trong cuộc phỏng vấn với Yahoo Entertainment, Katie đề cập đến quyết định để con gái thể hiện hai bài hát. “Tôi luôn muốn tài năng ở mức cao nhất. Vì vậy, tôi hỏi con bé. Con bé rất tài năng. Con bé nói rằng sẽ làm điều đó và tôi để con bé làm việc của mình”, Katie chia sẻ.

Katie tiết lộ thêm đã thuê Suri hát trong bộ phim khác do cô đạo diễn, có tên Rare Objects.

Tom không gặp Suri trong hơn 10 năm nhưng vẫn thân thiết với hai con mà anh nhận nuôi cùng Nicole Kidman, Isabella (30 tuổi) và Connor (28 tuổi). Cả hai đều là thành viên của Scientologist. Trong khi đó, Nicole không gặp lại các con nuôi trong gần 20 năm kể từ khi ly hôn Tom, nguyên nhân cũng đến từ giáo phái bí ẩn.

Năm 2019, Samantha Domingo nói trên Us Weekly Tom không được phép liên hệ với Suri vì cô bé không thuộc Scientologist. Theo nữ nhà văn, giáo phái tin vào luân hồi nên không coi Suri là con gái của Tom, thay vào đó chỉ là “linh hồn trong cơ thể con gái Tom”.

Tom Cruise phản ứng gay gắt về cáo buộc giáo phái khiến anh ghẻ lạnh con gái. Năm 2013, Tom kiện In Touch đòi bồi thường 50 triệu USD do tạp chí đưa tin anh bỏ rơi con gái. Trước tòa, tài tử 6X tuyên bố không thể gặp Suri do bận quay bộ phim All You Need is Kill ở London (Anh) trong nhiều tháng. Anh khẳng định dù không gặp mặt trực tiếp nhưng không quên gọi điện thoại cho con mỗi ngày.

Tú Oanh