Cơ quan cảnh sát điều tra mời giám đốc CDC Gia Lai lên làm việc

Ngày 21/1, Phòng Cảnh sát Kinh tế (PC03) Công an tỉnh Gia Lai đã mời ông Hồ Ngọc Gia, Giám đốc CDC tỉnh Gia Lai lên làm việc vì liên quan đến việc mua sắm các gói vật tư, hóa chất phòng chống dịch COVID-19 ở Gia Lai.

Trước đó, 4 cán bộ của cơ quan này gồm một trưởng phòng, kế toán, cán bộ phòng Tài chính kế hoạch đã được Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) mời lên lấy các thông tin về việc mua sắm trên.

“Công an họ mời tôi lên để nắm các số liệu liên quan (mua sắm vật tư, hóa chất phòng chống dịch COVID-19 - PV)”, ông Gia nói, và cho biết ông “đang bận họp, có gì thông tin sau”.

Tìm hiểu của Tiền Phong, vào ngày 22/12/2021, Sở Y tế Gia Lai ra thông cáo báo chí về việc mua sắm hóa chất, sinh phẩm xét nghiệm SARS-CoV-2.

Theo sở này, ngày 21/6/2020, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) Gia Lai được Viện Vệ sinh dịch tễ Tây Nguyên cấp phép xét nghiệm khẳng định SARS-CoV-2 bằng phương pháp RT-PCR. Vào tháng 7/2021, trong lúc có nhu cầu khẩn cấp nhưng thiếu sinh phẩm xét nghiệm, CDC Gia Lai đã mượn tỉnh bạn (Kon Tum) 960 kit xét nghiệm của Công ty Cổ phần công nghệ Việt Á (Công ty Việt Á - VietACorp).

Sau đó chính cơ quan này mua kít xét nghiệm của Công ty Việt Á để chuyển trả cùng loại cho phía Kon Tum. Trong thông cáo báo chí của Sở này không nói rõ giá thành mua sản phẩm kít xét nghiệm của Công ty Việt Á để trả cho Kon Tum với giá bao nhiêu.

Sở Y tế Gia Lai cho biết, vào tháng 8/2021, UBND tỉnh Gia Lai đã thành lập Tổ Tư vấn và Tổ Giám sát việc mua sắm thuốc, vật tư, trang thiết bị y tế phòng, chống dịch COVID-19. Sở Y tế Gia Lai chịu trách nhiệm thực hiện mua sắm vật tư y tế để phân phối cho các đơn vị, trong đó có Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Gia Lai.

Tháng 12/2021, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an (C03) phát đi thông báo đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự “Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng” xảy ra tại Công ty Việt Á, CDC Hải Dương và các đơn vị, địa phương liên quan. Đồng thời, ra các quyết định khởi tố bị can đối với 7 bị can, trong đó, có ông Phan Quốc Việt (SN 1980) - người sáng lập, đồng thời là Tổng giám đốc Công ty Việt Á để điều tra về sai phạm trong việc nâng khống giá kit xét nghiệm COVID-19.

C03 xác định, Công ty Việt Á đã cung ứng kít xét nghiệm cho Trung tâm kiểm soát bệnh tật và các cơ sở y tế khác của 62 tỉnh, thành với doanh thu khoảng gần 4.000 tỷ đồng. Tổng Giám đốc Công ty Việt Á đã thỏa thuận và chi tiền “hoa hồng” hợp đồng cho lãnh đạo bệnh viện, CDC các tỉnh, thành phố trong quá trình cung cấp sản phẩm.

Số liệu từ Tổng cục Hải quan, từ tháng 9-12/2021, Công ty Việt Á nhập khẩu 3 triệu test của Trung Quốc, giá khai báo 0,955 USD/test (khoảng 21.560 đồng/test), tổng trị giá 64,7 tỷ đồng. Theo Bộ Công an, CDC một số tỉnh thành mua sản của Công ty này với giá 400.000 – 500.000 đồng/ kít test.