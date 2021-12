'Cò lúa' chiếm đoạt hàng tỷ đồng

TP - Gần đây, Công an tỉnh Hậu Giang liên tiếp khởi tố, tạm giam nhiều đối tượng hành nghề “cò lúa” lừa đảo, chiếm đoạt hàng tỷ đồng.

Cụ thể, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Vị Thủy, tỉnh Hậu Giang vừa khởi tố, tạm giam đối tượng Lê Văn Khánh (SN 1983) và Lê Văn Thế (SN 1982), cùng trú xã Vị Bình, huyện Vị Thủy. Với thủ đoạn nhận cọc trước nhưng không giao lúa, từ tháng 3 đến tháng 5, Khánh đã chiếm đoạt 83 triệu đồng, Thế chiếm đoạt hơn 430 triệu đồng của 3 thương lái. Đối tượng Thế còn làm “cò” gặt lúa, nhận tiền của nông dân nhưng không trả cho các chủ máy gặt, chiếm đoạt 125 triệu đồng.

Trước đó, sau thời gian điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hậu Giang khởi tố bị can và lệnh tạm giam 3 “cò lúa” là Nguyễn Minh Triều (SN 1984), Lê Văn Dủ (SN 1989) và Nguyễn Văn Út (SN 1981), cùng trú tỉnh Hậu Giang, để điều tra hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Khoảng tháng 6, Út, Triều, Dủ và một số đối tượng liên quan tung tin mua bao tiêu số lượng lớn lúa của nông dân để một thương lái ở Cần Thơ tin tưởng ký hợp đồng mua bán lúa. Các đối tượng còn dẫn ra đồng xem lúa, nhưng sau khi nhận cọc 580 triệu đồng thì chia nhau tiêu xài, không giao lúa.

Làm việc với cơ quan công an, Út, Triều, Dủ khai đã làm giả hợp đồng mua bán lúa với nông dân để ký hợp đồng mua bán lúa với một công ty chế biến lương thực ở Cần Thơ và chiếm đoạt của công ty này hơn 1 tỷ đồng. Ngoài ra, nhiều người dân ở các tỉnh Kiên Giang, Đồng Tháp cũng gửi đơn đến Công an tỉnh Hậu Giang tố giác bị nhóm Út, Triều, Dủ lừa đảo hơn 3 tỷ đồng…

Cơ quan công an khuyến cáo, nếu mua qua “cò lúa” thì trước khi ký hợp đồng, đặt cọc, nên kiểm tra lại thông tin về lúa “đã bao tiêu” để xác định, tránh bị lừa đảo... Công an tỉnh Hậu Giang cũng đang phối hợp công an một số tỉnh, thành củng cố hồ sơ xử lý các đối tượng có liên quan.

“Chúng tôi sẽ tham mưu Giám đốc Công an tỉnh để tham mưu cho UBND tỉnh chỉ đạo các sở ngành kết nối doanh nghiệp thu mua lúa với nông dân để mua lúa trực tiếp cho bà con, tránh bị các đối tượng trung gian ép giá hay những hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản như thời gian qua” - một cán bộ Công an tỉnh Hậu Giang cho hay.