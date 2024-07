Clip ô tô bán tải bật đèn pha trên đường ở Bình Dương gây bức xúc

TPO - Chiếc ô tô bán tải mang biển số tỉnh Bình Dương chạy trên đường đã bật đèn pha phía sau, gây ảnh hưởng tầm nhìn của các phương tiện đang lưu thông cùng chiều. Vụ việc khiến người đi đường bức xúc và cơ quan chức năng đang xác minh để xử lý đối với người điều khiển phương tiện.

Ngày 23/7, mạng xã hội chia sẻ đoạn clip ghi lại cảnh chiếc ô tô bán tải mang biển số tỉnh Bình Dương bật đèn pha phía sau khi đang lưu thông trên đường, gây ảnh hưởng tầm nhìn cho các phương tiện đang đi cùng chiều phía sau.

Đoạn clip sau khi được chia sẻ đã thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng, nhiều người bức xúc đề nghị cơ quan chức năng xử lý thật nghiêm để răn đe, tránh tái diễn trường hợp tương tự.

Theo chủ tài khoản mạng xã hội chia sẻ đoạn clip, vụ việc xảy ra vào tối 22/7 trên đường ĐT.749 đoạn qua xã Long Nguyên (huyện Bàu Bàng) đi hướng về TP Bến Cát (Bình Dương).

Liên quan đến vụ việc, Công an huyện Bàu Bàng và Công an TP Bến Cát đang vào cuộc xác minh, tìm chủ phương tiện liên quan để xử lý theo quy định pháp luật.

Ngày 23/7, đại diện lãnh đạo Công an tỉnh Bình Dương cho biết, từ tháng 4/2027, đơn vị đã triển khai thư ngỏ “Toàn dân chung tay, góp sức phòng ngừa tai nạn giao thông”. Theo đó, Phòng Cảnh sát giao thông cùng công an các địa phương đã tiếp nhận nhiều thông tin, hình ảnh vi phạm về trật tự an toàn giao thông qua ứng dụng Zalo, tin báo của người dân, cơ quan, tổ chức...

Từ ngày triển khai thư ngỏ đến nay, cơ quan chức năng Bình Dương đã tiếp nhận hơn 200 thông tin, hình ảnh, video clip phản ánh vi phạm về trật tự an toàn giao thông. Qua đó, lực lượng công an đã xác minh hàng chục trường hợp đủ căn cứ xử lý và đã lập biên bản vi phạm với các lỗi vi phạm chủ yếu là: Đi ngược chiều, không chấp hành hiệu lệnh đèn tín hiệu giao thông, đỗ xe ngược chiều, chở quá tải,…

Công an tỉnh Bình Dương cho biết, đang tiếp tục phát động phong trào toàn dân tham gia chung tay, góp sức phòng ngừa tai nạn giao thông, cung cấp thông tin phản ảnh vi phạm về trật tự an toàn giao thông để lực lượng chức năng xử lý theo quy định.

Người dân cung cấp nhiều thông tin kịp thời, có giá trị, góp phần bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên địa bàn sẽ được Giám đốc Công an tỉnh Bình Dương khen thưởng, biểu dương theo quy định. Công an sẽ bảo mật thông tin về người báo tin.