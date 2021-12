CLIP: Kiểm tra nhà hàng mở sau 21 giờ, test nhanh phát hiện 4 ca dương tính SARS-CoV-2

Lực lượng chức năng tạm phong tỏa một cơ sở kinh doanh ở 194 Trần Duy Hưng (quận Cầu Giấy, Hà Nội), đồng thời lấy mẫu xét nghiệm với những người liên quan đến 4 ca dương tính SARS-CoV-2.

Ngày 9-12, lãnh đạo Công an phường Trung Hòa (quận Cầu Giấy, Hà Nội) xác nhận thông tin trên và cho biết, lực lượng chức năng đang tạm phong tỏa cả nhà hàng này để phục vụ việc truy vết và xét nghiệm cho hơn 100 người. Bên ngoài khu vực nhà hàng, khoảng 15 cán bộ chiến sĩ công an làm công tác bảo vệ, đặt biển cảnh báo người dân không lại gần khu vực.

Theo báo cáo của Công an phường Trung Hòa, vào khoảng 23 giờ 45 đêm 8-12, tổ công tác của Công an phường Trung Hòa phối hợp UBND phường Trung Hòa tuần tra, giải quyết hàng ăn sau 21 giờ và các cơ sở vi phạm phòng chống dịch Covid-19 trên đường Trần Duy Hưng.

Khi đến gần nhà hàng Monaza 194 đường Trần Duy Hưng, lực lượng chức năng phát hiện dù cửa chính đã khóa, cơ sở đã tắt đèn nhưng cửa ngách có người đi ra vào, nghi có biểu hiện hoạt động kinh doanh.

Lúc này, Ban chỉ huy Công an phường đã báo cáo chỉ huy Công an quận Cầu Giấy để xin ý kiến chỉ đạo, đồng thời trực tiếp xuống cơ sở giải quyết. Sau đó, Công an phường đã phối hợp cùng đội Quản lý hành chính, Đội CSGT, trật tự Công an quận tiến hành kiểm tra hành chính cơ sở kinh doanh Monaza.

Ban đầu xác định có khoảng 126 khách đang ăn uống tại tầng B1, tầng một và tầng 11 trong cơ sở kinh doanh này. Chủ tịch UBND phường Trung Hòa đã chỉ đạo lực lượng y tế địa phương phối hợp với Công an phường tiến hành test nhanh Covid-19 đối với số khách tại cơ sở.

Đến 5 giờ ngày 9-12, việc test nhanh Covid-19 mới hoàn thành. Kết quả có 4 khách dương tính SARS-CoV-2. Lực lượng công an phường đã phối hợp với y tế phong tỏa và yêu cầu khách ở lại để phối hợp xác minh làm rõ.

Riêng đối với 4 trường hợp có kết quả test nhanh dương tính SARS-CoV-2, cơ quan chức năng tổ chức cách ly một phòng riêng. Hiện toàn bộ khách vẫn đang chờ kết quả xét nghiệm PCR trong nhà hàng.

Link gốc: https://nld.com.vn/thoi-su/clip-kiem-tra-nha-hang-mo-sau-21-gio-test-nhanh-phat-hien-4-ca-duong-tinh-sars-cov-2-20211209191839634.htm?