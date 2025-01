[CLIP]: Cảnh sát bắt quả tang nhóm đối tượng hút trộm cát trên sông Hồng

TPO - Sau thời gian dài theo dõi, mật phục, cảnh sát bắt quả tang nhóm đối tượng đang có hành vi hút trộm cát trên sông Hồng (Hà Nội).

Chiều 22/1, sau nhiều ngày theo dõi, trinh sát và mật phục, dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Đại tá Trần Đình Nghĩa - Trưởng phòng Cảnh sát giao thông (CSGT) Công an TP Hà Nội, Đội Cảnh sát đường thủy số 1 đã phối hợp với Cục CSGT, Bộ Công an và Công an huyện Mê Linh tổ chức kiểm tra, bắt giữ nhóm đối tượng khai thác cát trái phép quy mô lớn trên sông Hồng.

Cụ thể, đúng 16h5 cùng ngày, các tổ công tác nhận lệnh di chuyển đến khu vực sông Hồng (xã Tiến Thịnh, huyện Mê Linh) và nhanh chóng áp sát kiểm tra phương tiện thủy số đăng ký PT 2912.

Lúc này, phương tiện trên đang sử dụng thiết bị khai thác hút cát từ lòng sông Hồng đưa lên khoang chứa hàng của tàu VP 1937 kế bên.

Tại hiện trường, tổ công tác xác định trên phương tiện PT 2912 có ba đối tượng gồm Đỗ Văn T. (1991, trú tại Yên Lạc, Vĩnh Phúc) là người điều khiển, Trương Hữu Đ. (1988, trú tại Việt Trì, Phú Thọ) và Giáp Văn N. (1977, trú tại Lạng Giang, Bắc Giang) là nhân viên làm việc trên tàu.

Còn trên tàu VP 1937 có ba người gồm Vũ Quốc T. (1967, trú tại Lập Thạch, Vĩnh Phúc) là người điều khiển phương tiện, Trần Mạnh H. (1982) và Trần Kim L. (1989, cùng trú tại Lập Thạch, Vĩnh Phúc) là nhân viên làm việc trên tàu.

Tại thời điểm kiểm tra, các đối tượng không xuất trình được giấy phép khai thác khoáng sản do cơ quan có thẩm quyền cấp, cũng như giấy tờ liên quan đến phương tiện.

Qua kiểm tra, trên khoang chứa hàng của tàu VP 1937 có khoảng 100 m3 cát lẫn nước, được xác định là cát vừa khai thác từ lòng sông.

Hiện tổ công tác đã hoàn thiện hồ sơ ban đầu, đưa các phương tiện vi phạm về cảng Sơn Tây để tạm giữ, tiếp tục xác minh, xử lý theo quy định pháp luật.