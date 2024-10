Chuyên gia nói gì về nguy cơ bùng phát chiến tranh trên bán đảo Triều Tiên?

TPO - Công an tỉnh Bình Dương đang điều tra vụ phát hiện một thi thể người không nguyên vẹn gần quán karaoke An Phú trước đó bị cháy và bỏ hoang nhiều năm nay.

TPO - Dù đang bị truy nã quốc tế, Yan Hai Lang (30 tuổi) và Yan Hai Bin (43 tuổi) vẫn đến Bình Thuận rồi lên Đắk Lắk làm việc. Công an tỉnh Bình Thuận triển khai lực lượng, phối hợp Công an tỉnh Đắk Lắk bắt giữ 2 đối tượng truy nã rồi bàn giao cho Công an Trung Quốc.