‘Chuyện ấy’ tốt cho ai, khi vợ chồng cao tuổi?

TPO - Công trình nghiên cứu đồ sộ đầu tiên về tác động của sinh hoạt thầm kín đến sức khoẻ tim người cao tuổi phát hiện, trong khi hoạt động gần gũi tần suất cao gia tăng nguy cơ nhồi máu cơ tim và những sự cố tim mạch khác ở đàn ông cao tuổi, với các cụ bà ghi nhận hiện tượng giảm thiểu đáng kể nguy cơ xuất hiện bệnh áp huyết cao.

Tốt cho cụ bà, đe doạ tính mạng cụ ông

Kết luận trên lật nhào ngộ nhận ngự trị phổ biến từ lâu cho rằng, hoạt động gần gũi thầm kín mang lại cho người trong cuộc lợi ích sức khoẻ như nhau, GS. Hui Liu thuộc Đại học Bang Michigan, chủ nhiệm công trình nghiên cứu bình luận.

Tập thể các nhà khoa học do GS. Hui Liu chỉ đạo đã phân tích dữ liệu về sức khoẻ 2204 cá thể - tình nguyện viên tham gia chương trình nghiên cứu do Health and Aging Project thuộc National Social Life tài trợ.

Trong thời gian 2005-2006 khi nhóm nghiên cứu thu thập loạt dữ liệu đầu tiên, các tình nguyện viên bước vào tuổi 57-85. Loạt dữ liệu tiếp theo thực hiện 5 năm sau đó.

Các hiện tượng áp huyết cao, nhịp tim nhanh, nồng độ cao reactive protein C (crp) được xếp loại áp huyết cao và nhồi máu cơ tim, suy tim và đột quỵ - xếp loại các sự cố tim mạch.

Chăm yêu, rủi ro cao gần gấp đôi

Kết quả nghiên cứu thu được: các cụ ông thực hành gần gũi thầm kín 1 lần/tuần hoặc nhiều hơn, sau 5 năm nguy cơ gặp các sự cố tim mạch lớn hơn mày râu đồng lứa lười hoặc hoạt động kém tích cực trong lĩnh vực này. Cùng thời gian không phát hiện dạng nguy cơ tương tự ở các cụ bà.

Phái mạnh buồn hơn khi biết thêm chi tiết: các cụ ông thực hành chuyện ấy tuần 1 lần hoặc nhiều hơn nguy cơ sự cố tim-mạch cao gần gấp 2 lần mày râu cùng tuổi kém hoạt động này.

Ngoài ra với mày râu cao tuổi thụ hưởng cảm giác rất thú vị hoặc viên mãn từ gần gũi thầm kín cùng nữ đối tác, nguy cơ dính các sự cố tim mạch cũng đe doạ cao hơn đồng loại không có may mắn như thế.

Bởi lẽ vì các lý do y học hoặc cảm xúc đàn ông cao tuổi đối mặt nhiều khó khăn hơn trong nỗ lực vươn tới cực khoái, tự nhiên đối tượng chăm yêu buộc phải gắng sức gấp bội. Thế nên hệ tim mạch nghiễm nhiên chấp nhận áp lực và gánh nặng quá sức. Theo GS. Liu, về phương diện này, nồng độ testosteron cơ thể và tân dược kích dục có thể đóng vai trò nhất định.

“Cho dù còn ít chứng cứ khoa học, song không loại trừ khả năng tân dược hoặc thực phẩm chức năng cải thiện bản lĩnh đàn ông gây hiệu ứng tiêu cực đến sức khỏe hệ tim mạch đàn ông cao tuổi”, nhà khoa học Mỹ chia sẻ.

Thuốc bổ cho cụ bà

Riêng phái đẹp cao tuổi, đối tượng thụ hưởng gần gũi thầm kín với cảm giác quá tuyệt vời hoặc mĩ mãn, nguy cơ xuất hiện bệnh áp huyết cao sau 5 năm nghiên cứu thấp hơn hẳn đồng loại không biết mùi vị những cảm xúc này.

Chủ nhiệm công trình, GS. Hui Liu lý giải hiện tượng bằng tác động tích cực của hoạt động thầm kín đến trạng thái tâm lý và thể chất phái đẹp cao tuổi. Đặc biệt là tác dụng trẻ hoá của lượng hormone gắn bó, hạnh phúc oxytocin tăng đột biến trong cơ thể nữ giới, lúc thụ hưởng cực khoái.

Ngọc Báu