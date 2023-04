Chương trình triển lãm tụ hội âm thanh, ánh sáng và sắc màu cuộc sống

Hành trình đồng hành với văn hóa nghệ thuật của Sun Life Việt Nam đã được tiếp nối bằng một triển lãm mang tên LIT – Bật sáng với sự kết hợp đa hình nghệ thuật, mang đến cho người xem những trải nghiệm đa chiều, đa giác quan, từ nghệ thuật tạo sinh (Generative art), công nghệ tương tác, tác phẩm hội họa kết hợp công nghệ AI, đến các buổi trình diễn nghệ thuật đặc sắc.

Chia sẻ về LIT – Bật sáng, Tổng giám đốc Sun Life Việt Nam ông Luc Nhon Ly cho biết: “Cũng giống như cách mà Sun Life luôn coi trọng Khách hàng, với chúng tôi, con người luôn là giá trị trung tâm. Dưới mặt trời, con người thụ hưởng nguồn năng lượng của ánh sáng để vui sống, mơ mộng, yêu đời, khám phá đam mê nội tại và để rồi khao khát thực hiện hoài bão của cuộc đời. Với tinh thần đó, sự kiện triển lãm nghệ thuật thị giác mang tên LIT - Bật sángbằng các tác phẩm nghệ thuật đương đại, kết hợp cùng công nghệ, Sun Life mong muốn thổi bùng lên ánh sáng ở trong tâm hồn mỗi người, để từ đó kết nối và hòa quyện, tạo nên một nguồn sáng mới, sống động hơn, tràn đầy năng lượng hơn”.

Cụ thể, đến với triển lãm LIT – Bật sáng, người tham dự sẽ được trải nghiệm một không gian nghệ thuật thị giác và công nghệ trình chiếu mapping sống động. Các tác phẩm của nghệ sỹ Uot Mi, Cao Hoàng Long, Kyunri Viễn, Diego Lazy, Chòm Hõm, và nhà thiết kế Phan Đăng Hoàng sẽ dẫn dắt chúng ta đắm mình vào nguồn cảm hứng soi thấu tiềm năng để bật lên tia lửa đam mê; từ đó, thổi bừng lên nguồn sáng tươi đẹp.

Đi qua từng không gian của LIT - Bật sáng, người xem sẽ cảm nhận được những khát khao, năng lượng và niềm đam mê bùng cháy trong quá trình theo đuổi của các nghệ sĩ, những người cố gắng đẩy mình lên những tầm cao mới, khám phá những điểm chạm vượt qua giới hạn, tạo ra những điều mới mẻ, biến đổi bản thân và thế giới xung quanh.

Hãy cùng khám phá và trải nghiệm bốn không gian của Triển lãm: SUNRISE, ALWAYS: Mặt trời - Nơi bắt đầu ánh sáng; LIGHT, WITHIN:Tia sáng từ bên trong; LIGHT, CONNECTED: Nơi ánh sáng hội tụ; LIT, TOGETHER: Tác phẩm của ánh sáng.

Tại mỗi không gian của LIT- Bật sáng, người thưởng lãm có thể giao lưu, trò chuyện với các nghệ sĩ. Đặc biệt trong triển lãm lần này, Nhà thiết kế trẻ Phan Đăng Hoàng sẽ giới thiệu bộ sưu tập Thu Đông 2023 mang tên MIRAGEvới nguồn cảm hứng khai thác về một Tây Bắc siêu thực, với các phụ kiện trang sức tinh xảo như vòng tay, hoa tai được lấy cảm hứng từ hình tượng mặt trời, trong các gam màu nóng - lạnh đan xen nhau cùng bố cục ánh sáng tương phản đầy tinh tế.

Triển lãm sẽ mở cửa tự do từ ngày 06 đến 08/04/2023 (10h đến 20h30) tại The Ant Studio, Vũ Tông Phan, P.An Phú, Quận 2, TP. Hồ Chí Minh.