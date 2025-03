Chương trình phẫu thuật thẩm mỹ gây sốc

TPO - Chương trình truyền hình thực tế về phẫu thuật thẩm mỹ Hàn Quốc gây tranh cãi vì kết quả biến đổi của những người tham gia không được như kỳ vọng, thậm chí còn bị chê lố và thảm họa.

Hàn Quốc được biết đến là “thánh địa” của phẫu thuật thẩm mỹ. Đất nước Đông Bắc Á cũng nổi tiếng với nhiều chương trình truyền hình thực tế về phẫu thuật thẩm mỹ như Let Me In hay Let Beauty.

Mục tiêu của các chương trình này là giúp đỡ những người có khiếm khuyết trên khuôn mặt được trải qua các can thiệp y tế, qua đó “lột xác” ngoại hình để tự tin hơn và nâng cao chất lượng cuộc sống.

Đầu năm 2025, Hàn Quốc có thêm một chương trình tương tự, gọi là Make Me Girl. Ba người đồng dẫn chương trình là nghệ sĩ Eom Ji Yoon, diễn viên Lee Yu Ri và vũ công Monika.

Chương trình đang thu hút sự chú ý lớn từ dư luận. Trong khi những chương trình trước đây dù tồn tại tranh cãi nhưng hầu hết màn biến đổi theo hướng tích cực, Make Me Girl lại nhận phản ứng tiêu cực vì kết quả phẫu thuật thẩm mỹ đáng thất vọng.

Một cư dân mạng chia sẻ hình ảnh trước và sau “dao kéo” của những người tham gia chương trình, kèm chú thích: “Những chương trình phẫu thuật thẩm mỹ như Make Me Girl thực sự đáng lo ngại. Tôi vẫn nhớ rõ Let Me In vì chương trình giúp những người bị lệch hàm nghiêm trọng hoặc các tình trạng khuôn mặt hiếm gặp được đẹp hơn. Nhưng Make Me Girl ngược lại. Kết quả sau phẫu thuật thực sự gây sốc”.

Bài đăng được đưa ra thảo luận rôm rả. Đa số khán giả cho biết những thí sinh của Make Me Girl dù không sở hữu ngoại hình nổi bật, nhưng các đường nét đều bình thường, không bị biến dạng, không cần thiết phải phẫu thuật thẩm mỹ. Họ quan ngại về việc lạm dụng “dao kéo” cũng như lối suy nghĩ phải có ngoại hình đẹp vì áp lực xã hội.

Một số ý kiến khác chỉ ra các cô gái không đẹp hơn sau phẫu thuật thẩm mỹ, các đường nét không phù hợp với tổng thể khuôn mặt, trong đó bất thường nhất là chiếc mũi.

Cư dân mạng bình luận: “Họ đều trông ổn trước khi phẫu thuật”, “Tất cả họ đều trông hoàn toàn bình thường”, “Ngay cả trong Let Me In, họ đã sửa những thứ không cần thiết phải sửa (ví dụ phẫu thuật mắt hai mí cho người bị sai khớp cắn). Chương trình này thậm chí còn tệ hơn”, “Hình dáng mũi của họ sau khi phẫu thuật đều giống nhau”, “Người thứ nhất và người thứ hai trông giống nhau sau phẫu thuật”, “Những chiếc mũi Pinocchio”, “Thành thật mà nói, nếu họ quay lại với khuôn mặt ban đầu, giảm cân và chăm sóc da, họ trông còn đẹp hơn nữa”, “Hàn Quốc thực sự có vấn đề nghiêm trọng về chủ nghĩa ngoại hình”, “Tôi nghĩ mục đích của chương trình là phẫu thuật thẩm mỹ cho những người có tình trạng thực sự tồi tệ, giúp họ có diện mạo đẹp hơn. Tuy nhiên, họ dường như đang đi chệch hướng”, “Tôi không bao giờ tìm đến bác sĩ phẫu thuật thẩm mỹ đó”...