Chung tay hỗ trợ trẻ em trở lại trường sau bão

TPO - Dự án “Nối vòng tay ấm” được các nhà hảo tâm, doanh nghiệp cùng chung tay hỗ trợ, giúp các em học sinh về sách giáo khoa, dụng cụ học tập, tạo điều kiện để các em tiếp tục đến trường.

Chiều 17/9, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, báo Thanh Niên và Quỹ Niềm Tin Vàng đã tổ chức lễ ký kết dự án “Nối vòng tay ấm”, nhằm hỗ trợ sách giáo khoa, dụng cụ học tập cho trẻ em vùng lũ, đồng thời vận động tình nguyện viên tu sửa, khắc phục ảnh hưởng của thiên tai tại các trường học.

Nguồn kinh phí huy động được từ dự án sẽ sử dụng để mua sắm trang thiết bị giáo dục, sách vở, góp phần cổ vũ, tạo điều kiện cho trẻ em quay lại trường. Xây dựng tương lai bền vững thông qua giáo dục, hỗ trợ đối tượng trẻ em yếu thế và tập trung vào hoạt động phục hồi sau bão là những động lực hành động của dự án “Nối vòng tay ấm”.

Phát biểu tại buổi lễ, anh Nguyễn Tường Lâm - Bí thư Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Phó Chủ nhiệm thường trực Ủy ban Quốc gia về Thanh niên Việt Nam cho biết, cơn bão số 3 (bão Yagi) đã gây ra thiệt hại về người, tài sản cho các tỉnh phía Bắc. Việc khắc phục hậu quả do cơn bão cần nhiều thời gian. Những thiệt hại về vật chất có thể khắc phục được nhưng về tinh thần, nỗi đau sẽ còn dài; trong đó có những trẻ em mất gia đình, mất người thân; cũng có những em may may hơn thì điều kiện học tập không được đảm bảo do ảnh hưởng của bão.

Theo anh Lâm, “Nối vòng tay ấm” là chương trình ý nghĩa, kịp thời và sẽ có sự đồng hành, hỗ trợ, sẻ chia để tiếp sức cho các em tiếp tục đến trường, thực hiện ước mơ.

Dự án dự kiến triển khai ngay sau khi công bố vào ngày 17/9/2024 cho đến khi các trường học đi vào ổn định. Chương trình là hoạt động ý nghĩa, thể hiện đậm nét tinh thần tương thân tương ái của người Việt Nam cùng thông điệp “Toàn dân đồng lòng – Nối vòng tay lớn”.

Việc hỗ trợ sách vở, dụng cụ học tập... cho trẻ em là hướng đi mới được dự án “Nối vòng tay ấm” triển khai nhằm cộng hưởng với các chương trình hỗ trợ nhu yếu phẩm đã có của các tổ chức, đoàn thể khác. Tất cả nhằm mục tiêu giúp trẻ em nói riêng và người dân vùng lũ nói chung sớm ổn định cuộc sống. Tính đến ngày 17/9, tổng chi phí vận động, đóng góp cho chương trình là 3,7 tỷ đồng (bao gồm hiện kim và hiện vật)

Bà Cao Thị Ngọc Dung - Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹ Niềm Tin Vàng, đồng thời là Chủ tịch HĐQT PNJ cho biết, từ ngày đầu thành lập, Quỹ luôn nhắm vào các dự án thiết thực để cải thiện điều kiện và môi trường sống cho phụ nữ và trẻ em trong hoàn cảnh khó khăn, với mục đích xây dựng nền tảng phát triển tích cực, lâu dài cho cộng đồng.

“Trong bối cảnh nhiều tổ chức đã tập trung vào việc hỗ trợ nhu yếu phẩm, Quỹ Niềm Tin Vàng quyết định chung tay tiếp bước vào công cuộc tái xây dựng hậu thiên tai ở khía cạnh giáo dục, thông qua việc hỗ trợ sách vở, dụng cụ học tập, góp phần tu sửa lớp học để nâng bước các em trở lại học đường và lấy lại cân bằng sau nhiều mất mát” - bà Dung nói.