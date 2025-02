Chưa khai hội, chùa Hương đã đón hơn 2 vạn lượt khách trong 4 ngày Tết

TPO - Dù sáng mùng 6 tháng Giêng mới khai hội nhưng chùa Hương (huyện Mỹ Đức) đã đón hơn 2 vạn lượt khách thập phương về tham quan, vãn cảnh từ 29 Tết đến hết ngày mùng 3 Tết.

Theo Ban Quản lý khu di tích và thắng cảnh Hương Sơn (huyện Mỹ Đức) từ chiều 28/1 (tức 29 tháng Chạp năm Giáp Thìn) đến hết ngày 31/1 (mùng 3 Tết Ất Tỵ), huyện Mỹ Đức đã đón hơn 2 vạn lượt khách thập phương về tham quan, thắng cảnh chùa Hương.

Theo Ban quản lý, dù sáng ngày mùng 6 tháng Giêng (ngày 3/2), chùa Hương mới chính thức khai hội song công tác chuẩn bị đã hoàn thành từ trước Tết Nguyên đán. Do đó, các hoạt động đón khách trong dịp Tết diễn ra chu đáo, an toàn, bảo đảm an ninh trật tự.

Được biết, sáng Mùng 6 tháng Giêng năm Ất Tỵ, ngoài khai hội chùa Hương năm 2025, UBND huyện cũng Mỹ Đức cũng sẽ tổ chức công bố quyết định công nhận khu di tích, danh thắng chùa Hương là khu du lịch cấp thành phố.

UBND huyện Mỹ Đức cho biết, Lễ hội chùa Hương năm 2025 có chủ đề: “Lễ hội chùa Hương điểm đến du lịch, văn hóa, truyền thống Việt”.

Lễ hội diễn ra trong 3 tháng, từ ngày 3/2 đến hết ngày 1/5/2025. Lễ hội du lịch chùa Hương xuân 2025 có nhiều điểm mới về công tác quản lý, tổ chức tạo thuận lợi cho du khách tham quan, vãn cảnh.

Còn theo UBND TP. Hà Nội, trong 3 ngày Tết Nguyên đán Ất Tỵ, các điểm du lịch trên địa bàn thành phố đều thu hút rất đông du khách trong và ngoài nước. Trong đó, các điểm du lịch như Văn Miếu – Quốc Tử Giám, đền Ngọc Sơn, di tích nhà tù Hỏa Lò, di tích 22 Hàng Buồm, ngôi nhà di sản 87 Mã Mây... đông kín khách từ ngày Mùng 1 Tết.

Đặc biệt, một số di tích mở cửa miễn phí cho du khách tham quan trải nghiệm trong những ngày Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025.