Chú trọng chất lượng dịch vụ để tăng sản lượng khách đi xe buýt

TP - Trong bối cảnh xe buýt đang phải cạnh tranh với nhiều loại hình vận tải khách khác như taxi, xe công nghệ, thậm chí với cả các loại hình vận tải hành khách công cộng (VTHKCC) trong cùng hệ thống như đường sắt đô thị, ngoài hợp lý hóa luồng tuyến, buýt của Tổng Cty Vận tải Hà Nội (Transerco) hiện còn luôn phải chú trọng đến chất lượng dịch vụ để tăng sản lượng hành khách.

Chất lượng phục vụ quyết định hiệu quả làm việc của lái, phụ xe

Tổng Giám đốc Transerco Nguyễn Thanh Nam cho biết, mặc dù chưa vượt qua các khó khăn, thách thức bởi yếu tố khách quan vừa qua, nhưng hoạt động của lĩnh vực VTHKCC của đơn vị, trong các tháng đầu năm Ban Giám đốc đã đưa ra nhiều giải pháp có tính chủ động, linh hoạt, trong các tháng đầu năm VTHKCC của Transerco đã có các chuyển biến tích cực. Trong đó, nhóm chỉ tiêu đánh giá chất lượng dịch vụ được cải thiện tốt, công tác điều hành sản xuất kinh doanh tại các đơn vị được kiểm soát ổn định. Lũy kế 6 tháng đầu năm 2023, sản lượng vé lượt ước đạt 13,8 triệu lượt, bằng 63,7% kế hoạch thầu. Với hai tuyến buýt sân bay số 68, 86 hoạt động tương đối ổn định với số chuyến tăng so với cùng kỳ năm trước. Tỷ lệ khách bình quân lần lượt đạt 10,2 và 18,1 khách/lượt. Tuyến buýt Citytour đã vận hành 4.094 lượt xe, bình quân 17,7 khách/lượt. Doanh thu ước đạt bằng 156% kế hoạch.

Đánh giá cụ thể một số lĩnh vực cụ thể, ông Nam cho hay, với công tác hợp lý hóa luồng tuyến, hạ tầng, trong các tháng đầu năm 2023, Transerco đã điều chỉnh hợp lý hoá lộ trình 10 tuyến buýt; điều chỉnh lộ trình 33 tuyến xe buýt theo phương án phân luồng tổ chức giao thông chung của thành phố; phối hợp khắc phục, xử lý 52 điểm dừng đỗ xe buýt bị mất, hư hỏng, mất an toàn giao thông,…; điều chỉnh hợp lý hoá biểu đồ vận hành 3 tuyến xe buýt.

Về nâng cao chất lượng dịch vụ, lãnh đạo Transerco thông tin, đã tăng cường kiểm soát các chỉ tiêu về chất lượng dịch vụ, chất lượng phương tiện, chất lượng lao động, tăng thêm 01 chỉ tiêu kiểm soát so với năm 2022. Từ ngày 1/6, Transerco áp dụng triển khai thường xuyên chương trình nâng cao chất lượng dịch vụ gắn với thu nhập cho đội ngũ lao động trực tiếp. Qua đó, tổng đài chăm sóc khách hàng đã tiếp nhận trên 73.000 cuộc gọi, tăng 15% so với cùng kỳ năm trước, ghi nhận 483 thông tin khen ngợi, 890 trường hợp thông tin tìm tài sản thất lạc cho khách hàng. Số lượng biên bản vi phạm đã được lập giảm gần 5% so với cùng kỳ năm trước. “Nhìn chung, trong các tháng đầu năm, hoạt động xe buýt cơ bản đã được điều hành ổn định, chất lượng dịch vụ có cải thiện, được kiểm soát theo mục tiêu đề ra. Mặc dù vậy, các tồn tại về chất lượng dịch vụ cần phải nghiêm túc khắc phục, xử lý triệt để, đặc biệt là các vi phạm về thái độ phục vụ hành khách”, ông Nam thông tin.

Tập trung vào các nhiệm vụ trọng tâm các tháng cuối năm

Về nhiệm vụ trọng tâm các tháng cuối năm 2023, lãnh đạo Transerco cho biết, trên tinh thần thực hiện quyết liệt các chỉ đạo của Trung ương và thành phố, quyết tâm cao hơn nữa trong khắc phục khó khăn, thách thức và từ những kết quả đạt được 6 tháng đầu năm.

Cụ thể, với lĩnh vực VTHKCC, tiếp tục phối hợp với các cơ quan quản lý xây dựng, triển khai kế hoạch phát triển xe buýt năm 2023 và các năm tiếp theo. Chuẩn bị sẵn sàng để đấu thầu lại 4 tuyến trong năm 2023. Tiếp tục công tác chuẩn bị vận hành phương tiện sử dụng năng lượng sạch để sẵn sàng triển khai theo chỉ đạo của thành phố khi đáp ứng đủ điều kiện.

Với một số hoạt động, lĩnh vực khác, trong đó Lĩnh vực Hạ tầng vận tải: Lượt xe liên tỉnh ra vào bến đón, trả khách ước đạt gần 365 nghìn lượt, bằng 108% kế hoạch, tương đương tăng 47% so với cùng kỳ năm 2022. Lượt khách liên tỉnh ước đạt 2,3 triệu lượt khách, bằng 136% kế hoạch, đã tăng gần gấp 3 lần cùng kỳ năm 2022. Lĩnh vực kinh doanh vận tải, nhiều hoạt động sự kiện, du lịch, lễ hội diễn ra trong nửa đầu năm tạo cơ hội tăng trưởng doanh thu cho các đơn vị kinh doanh vận tải. Tuy nhiên, khó khăn do thiếu hụt nguồn cung lao động lái xe đã gây ảnh hưởng không nhỏ đến chất lượng và năng lực đáp ứng dịch vụ.

Đối với công tác quản lý và sử dụng lao động: các đơn vị trực thuộc Transerco tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyển dụng và có các giải pháp nhằm giữ chân người lao động, chủ động triển khai bố trí lao động đầy đủ theo quy định.

Cùng với đó, Transerco, tập trung vào các nhóm giải pháp chuyên đề theo kế hoạch hành động triển khai Nghị quyết số 134 của Đảng ủy Transerco, cụ thể. Trong đó có, giải pháp về nâng cao chất lượng phục vụ: Tiếp tục khảo sát, đề xuất hợp lý hoá lộ trình, tránh các điểm ùn tắc, tăng kết nối và mở rộng vùng phục vụ; đề xuất khắc phục tồn tại, bất cập tại các điểm dừng để tạo thuận tiện cho hành khách và bảo đảm điều kiện cho xe buýt hoạt động; Tăng cường các giải pháp nâng cao chất lượng phục vụ, đổi mới phong cách, xây dựng hình ảnh đội ngũ nhân viên phục vụ xe buýt “Thân thiện, tận tụy và nhiệt tình”.