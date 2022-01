Chủ tịch xã công khai xin lỗi gia đình bị khoá cửa ngoài vì có người về từ 'vùng đỏ'

TPO - Sáng nay 18/1, ông Nguyễn Thành Khoa, Chủ tịch UBND xã Nam Cao (huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình) đã công khai xin lỗi gia đình bị khoá cửa ngoài do có người từ “vùng đỏ” trở về trên hệ thống loa phát thanh xã. Theo vị chủ tịch xã này, dù bản thân không chỉ đạo cấp dưới khoá cửa, nhưng với vai trò là lãnh đạo địa phương, ông Khoa phải chịu trách nhiệm về sự việc đã xảy ra.

Sáng nay, 18/1, HĐND xã Nam Cao (huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình) tổ chức kỳ họp để trả lời kiến nghị, chất vấn về một số vấn đề xảy ra trên địa bàn.

"Buổi họp được thu thanh, truyền thanh trực tiếp trên hệ thống loa truyền thanh của xã phát xuống các cơ sở thôn. Trong cuộc họp, tôi với vai trò là Chủ tịch UBND xã, Trưởng Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 xã đã công khai nhận lỗi, xin lỗi trước toàn thể nhân dân trong xã về vụ việc không hay xảy ra vừa qua tại hộ nhà vợ chồng ông Tùng, bà Sim ở thôn Cao Bạt Lụ", Chủ tịch UBND xã Nam Cao Nguyễn Thành Khoa thông tin.

Trước đó, chiều qua 17/1, ông Khoa đã ký báo cáo giải trình số 01/BC-GTr gửi Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 huyện Kiến Xương về việc cách ly y tế tại nhà đối với hộ ông Nguyễn Xuân Tùng, bà Phạm Thị Sim (thôn Cao Bạt Lụ, xã Nam Cao, huyện Kiến Xương).

Nội dung báo cáo này cho biết: "Vào hồi 15 giờ ngày 9.1 hai cháu N. X.B.M (10 tuổi) và N.V.H (7 tuổi) có hộ khẩu thường trú tại xã An Đông (huyện An Dương, thành phố Hải Phòng) thuộc vùng đỏ (cấp độ 4) về nhà ông bà là ông Tùng, bà Sim thuộc thôn Cao Bạt Lụ, xã Nam Cao. Ngay khi về đến địa phương, gia đình đã đưa các cháu đã ra khai báo y tế tại Trạm Y tế xã. Thực hiện sự chỉ đạo của Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 xã, căn cứ công văn số 2742/ SYT- NV ngày 19.11.2021 của Sở Y tế Thái Bình về việc thực hiện tổ chức cách ly y tế các đối tượng nguy cơ tại nhà, nơi lưu trú trong công tác phòng chống dịch COVID-19. Cán bộ Trạm Y tế xã cùng trưởng thôn Cao Bạt Lụ và gia đình thống nhất biện pháp cách ly tại nhà, được gia đình tự nguyện chấp hành nghiêm túc".

Báo cáo này cũng nêu rõ: Sau khi thực hiện cách ly, cán bộ Trạm Y tế xã có báo cáo với Ban chỉ đạo phòng, chống dịch của xã. Xét thấy địa điểm gia đình giáp mặt đường tỉnh ĐT.457 (không có cổng bờ rào), khuôn viên rộng, có nhiều phòng, đủ điều kiện cách ly theo quy định. Mặt khác, gia đình kinh doanh thức ăn gia súc, lúa gạo và gia đình đồng thuận nên ban chỉ đạo nhất trí. Trong suốt thời gian gia đình thực hiện cách ly, không nhận bất cứ thông tin phản ánh kiến nghị từ gia đình và đến 16.1 đã hoàn thành cách ly".

Cũng theo Chủ tịch xã Nam Cao, cùng với gửi báo cáo giải trình và xin lỗi công khai, UBND xã Nam Cao đã triệu tập họp, yêu cầu trưởng thôn Cao Bạt Lụ nghiêm túc rút kinh nghiệm sâu sắc và chỉ đạo không để xảy ra trường hợp tương tự trên địa bàn xã.

Liên quan đến vụ việc, ông Phạm Ngọc Thao, Trưởng thôn Cao Bạt Lụ, xã Nam Cao xác nhận việc sáng qua, Ban Thường vụ Đảng bộ xã Nam Cao đã tổ chức họp, trong cuộc họp này có nội dung kiểm điểm, yêu cầu ông Thao nghiêm túc rút kinh nghiệm.

Về việc khoá trái của gia đình ông Tùng, bà Sim, ông Thao cho biết: "Ngày 9/1, khi 2 cháu ở “vùng đỏ” Hải Phòng về đến nhà, bà Sim tự nguyện xin đưa các cháu về nhà để tự cách ly. Bộ khóa nhà bà ấy có 3 chìa để mở, tôi giữ 1 chìa, nhà bà ấy giữ 1 chìa và cháu bà ấy giữ một chìa. Nhà bà Sim là hộ khá giả, có điều kiện, trước khi cách ly đã chuẩn bị đầy đủ nhu yếu phẩm để dùng. Nếu có việc cấp bách cần ra ngoài ông bà ấy chỉ cần gọi các cháu ở gần qua mở cửa giúp là được. Hôm bắt đầu cách ly, ông Tùng còn nói vui với tôi là ngoài cái khoá ngoài này, ông ấy còn phải khoá thêm cái nữa ở bên trong để phòng trộm".

“Chiều 16/1 và đến ngày 17/1, tôi và vợ chồng bà Sim vẫn vui vẻ, không có vấn đề gì cả. Tôi chỉ buồn là ngày từ hôm bắt đầu cách ly, gia đình không ai ý kiến gì để chúng tôi chỉnh sửa, đến hết cách ly thì mới phản ánh để sự việc đi đến mức này. Bản thân tôi sẽ rút kinh nghiệm sâu sắc về thái độ nóng vội, chưa thấu đáo khi chống dịch, nhưng mong người dân cần có ý kiến ngay để chúng tôi chỉnh sửa, đảm bảo việc chống dịch hiệu quả, đúng chỉ đạo và đồng thời gìn giữ được tình làng, nghĩa xóm, đoàn kết cộng đồng”, vị trưởng thôn Cao Bạn Lụ buồn bã chia sẻ.

Trước đó, như Tiền Phong đã thông tin, ngày 16/1, anh Nguyễn Xuân B. (38 tuổi, trú tại thôn Vĩnh Khê, xã An Đồng, huyện An Dương, thành phố Hải Phòng) phản ánh bức xúc về việc bố mẹ và 2 con nhỏ của anh ở thôn Cao Bạt Lụ (xã Nam Cao, huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình) bị cán bộ thôn khoá trái cửa, “nhốt” trong nhà nhiều ngày do về từ “vùng đỏ”.

Cụ thể, chiều 9/1, do thành phố Hải Phòng công bố cấp độ dịch thuộc "vùng đỏ", 2 con anh B. phải chuyển sang học trực tuyến nên anh đưa 2 con (10 tuổi và 7 tuổi) về gửi nhà ông bà nội ở thôn Cao Bạt Lụ (xã Nam Cao, huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình) bằng xe riêng.

Bà Phạm Thị Sim (mẹ anh B., 67 tuổi, ở thôn Cao Bạt Lụ, xã Nam Cao) cho biết, sau khi đón 2 cháu nội về, bà đã đưa các cháu đến Trạm y tế xã Nam Cao khai báo y tế theo quy định; được làm test nhanh, kết quả 2 cháu đều âm tính nhưng cán bộ trạm y tế xã vẫn yêu cầu các cháu phải cách ly y tế tại trạm. Sau khi trình bày các cháu còn nhỏ, nhà có 5 phòng riêng nên xin cho các cháu về cách ly tại nhà thì cô Thủy (Trưởng trạm y tế xã) bảo cách ly tại nhà thì phải khóa trái cửa ở trong nhà 7 ngày, chìa khóa thôn trưởng cầm.

Sau đó, khi các cháu về nhà ông bà nội thì trưởng thôn Cao Bạt Lụ tới, khóa trái cửa, nhốt 4 người gồm vợ chồng bà S. và 2 cháu nội trong nhà (từ hôm 9/1 đến chiều 16/1) và cầm chìa khóa.