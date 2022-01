UBND tỉnh Thái Bình chỉ đạo xử lý thông tin việc 4 người dân bị "nhốt" trong nhà

TPO - Ở Bắc Bộ trời rét đậm với nhiệt độ thấp nhất phổ biến 11-14 độ C, vùng núi 8-11 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 5 độ C và có khả năng xảy ra băng giá. Trong khi đó, từ chiều nay (17/1) đến 19/1, khu vực Trung Trung Bộ có mưa, mưa rào và có nơi có dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to.