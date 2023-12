Chủ tịch UBND TP Hải Phòng đề ra 8 nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế năm 2024

TPO - Năm 2024, thành phố Hải Phòng đề ra 19 nhóm chỉ tiêu và tập trung vào 8 nhóm nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm chủ yếu về kinh tế, xã hội, môi trường.

Đạt và vượt 14/19 chỉ tiêu về kinh tế - xã hội

Trong 3 ngày (6-7-8/12), HĐND thành phố Hải Phòng tổ chức Kỳ họp thứ 13 HĐND thành phố khóa XVI, nhiệm kỳ 2021-2026.

Tại kỳ họp, ông Nguyễn Văn Tùng – Chủ tịch UBND TP Hải Phòng thông tin tình hình kinh tế - xã hội thành phố năm 2023 tiếp tục ổn định và phát triển, tăng trưởng đạt mức khá cao so với bình quân chung cả nước và các tỉnh, thành khác.

Năm 2023, thành phố có 14/19 chỉ tiêu kinh tế - xã hội đạt hoặc vượt mục tiêu đề ra, 5/19 chỉ tiêu không đạt mục tiêu đề ra.

Trong năm, tổng thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn ước đạt 102.614 tỷ đồng, đạt 98% dự toán Trung ương giao. Trong đó, thu nội địa 42.500 tỷ đồng, thu từ hoạt động XNK ước đạt 58.000 tỷ đồng, lần lượt đạt 135,6% và 82,98% dự toán Trung ương giao.

Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) năm 2022 xếp thứ 3, chỉ số cải cách hành chính PAR INDEX xếp thứ 2, chỉ số hài lòng của người dân với sự phục vụ của cơ quan hành chính xếp thứ 10 cả nước. Hải Phòng hoàn thành, công bố chỉ số năng lực cạnh tranh cấp Sở, ban, ngành và địa phương (DDCI) năm 2022.

Theo ông Nguyễn Văn Tùng, năm 2023 vốn đầu tư công được thành phố tập trung đẩy mạnh giải ngân. Môi trường đầu tư, kinh doanh của thành phố tiếp tục được cải thiện; hiệu quả từ chuỗi các hoạt động xúc tiến đầu tư đã mang lại kết quả tích cực trong thu hút FDI.

Năm 2023, thành phố đã phối hợp với các cơ quan T.Ư trình và được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đồ án Quy hoạch chung thành phố Hải Phòng đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2050.

Khởi công một số công trình, dự án lớn trong các lĩnh vực: giao thông, công nghiệp, đô thị, góp phần nâng tầm vị thế và mở đường phát triển cho nhiều lĩnh vực kinh tế - xã hội của thành phố.

Triển khai vận động các tổ chức quốc tế hồ sơ đề cử Quần đảo Cát Bà - Vịnh Hạ Long và chính thức được UNESCO ghi danh là di sản thiên nhiên thế giới. Các nhiệm vụ phát triển văn hóa, xã hội, bảo đảm an sinh xã hội và đời sống nhân dân được chú trọng, thực hiện tốt. Chính trị, xã hội ổn định, quốc phòng an ninh, trật tự an toàn xã hội được giữ vững.

Tập trung 8 nhiệm vụ trọng tâm năm 2024

Bên cạnh những kết quả đã đạt được, thành phố còn đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức, vượt khỏi khả năng dự báo. Mặc dù đã rất nỗ lực, cố gắng duy trì tốc độ tăng trưởng kinh tế ở mức hai con số trong 9 năm liên tục nhưng ba năm (2021 – 2023) đều chưa hoàn thành mục tiêu đề ra và chưa đảm bảo theo mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025.

Năm 2024, thành phố đề ra 19 nhóm chỉ tiêu chủ yếu về kinh tế, xã hội, môi trường và tập trung vào 8 nhóm nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm.

Cụ thể, mở rộng không gian kinh tế, đổi mới mô hình tăng trưởng, cơ cấu lại nền kinh tế theo định hướng phát triển 3 trụ cột chủ yếu: công nghiệp công nghệ cao, cảng biển - logistics, du lịch - thương mại.

Tăng cường kỷ cương thu chi ngân sách, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, ưu tiên thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. Đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông đồng bộ, hiện đại; tập trung hiện đại hóa đô thị, phát triển hạ tầng nông thôn gắn với thực hiện xây dựng nông thôn mới.

Nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo và chất lượng nguồn nhân lực; nghiên cứu khoa học, ứng dụng công nghệ, đổi mới sáng tạo; đẩy mạnh chuyển đổi số. Phát triển văn hóa, thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân. Chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, phòng, chống thiên tai, tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường.

Đẩy mạnh cải cách hành chính, tư pháp, thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã; phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại, liên kết vùng; củng cố quốc phòng - an ninh; giữ vững ổn định chính trị và trật tự an toàn xã hội…