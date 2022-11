Chủ tịch TPHCM: Nỗ lực tháo gỡ điểm nghẽn và giải phóng nội lực, phát huy kinh tế

Kết luận tại phiên họp tình hình kinh tế - xã hội thành phố tháng 10 và 10 tháng năm 2022, Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi đánh giá kết quả kinh tế - xã hội thành phố có nhiều điểm nổi bật. Theo đó, tăng trưởng 10 tháng đầu năm xoay quanh mức 9,97%, thể hiện triển vọng năm nay đạt mức tăng trưởng dự báo 9,41%, cao hơn chỉ tiêu đề ra.

Cùng với đó, tình hình dịch bệnh tiếp tục được kiểm soát tốt; các hoạt động văn hóa - xã hội diễn ra theo kế hoạch, đạt được nhiều kết quả khả quan.

TPHCM cũng vừa ra mắt hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính, bước chuyển quan trọng cho hệ thống hành chính trên nền tảng số. Theo kế hoạch, hệ thống hành chính trên nền tảng số sẽ được vận hành vào năm 2025.

Bên cạnh những mặt thuận lợi, Chủ tịch UBND TPHCM cũng nhìn nhận vừa qua thành phố gặp phải các tình huống, vụ việc làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến hoạt động kinh tế, an ninh, trật tự an toàn xã hội của thành phố và cả nước nói chung; tác động trực tiếp đến lĩnh vực ngân hàng, tài chính. Mặt khác, tình hình cung ứng xăng dầu cũng tạo ra tâm lý thiếu tin tưởng, ảnh hưởng nhiều đến sinh hoạt, đời sống của người dân…

Cũng theo ông Mãi, tốc độ giải ngân đầu tư công vẫn còn rất thấp, chỉ đạt 27% (so với mức độ chung của cả nước là gần 50%), dù thời gian qua mỗi tháng diễn ra hai cuộc giao ban đầu tư công và hằng tuần đều tháo gỡ các điểm nghẽn trong công tác này.

Định hướng công tác tháng 11, ông Phan Văn Mãi đề nghị từng sở, ngành, quận, huyện rà soát kế hoạch, chỉ tiêu, nhiệm vụ năm để hoàn tất. Đồng thời chuẩn bị xây dựng kế hoạch năm sau gắn với các trọng tâm giải pháp, trên tinh thần đánh giá đúng thực chất những khó khăn hiện nay. “Năm 2023 phải nỗ lực hết sức để tháo gỡ điểm nghẽn và giải phóng nội lực, phát huy kinh tế nội địa của thành phố”, Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhấn mạnh và cho rằng phải tập trung thực hiện các giải pháp giải ngân đầu tư công gắn với đẩy nhanh chương trình phục hồi nền kinh tế, chương trình kết nối ngân hàng với doanh nghiệp.

Cũng trong tháng 11, Sở Kế hoạch và Đầu tư cần hoàn thiện việc xây dựng đề án huy động đầu tư xã hội, trong khi đó thành phố cũng sẽ hoàn thiện tiêu chí thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI). Ngoài ra, thời gian còn lại của năm, các sở, ngành tập trung tháo gỡ theo trọng tâm, trọng điểm các dự án bất động sản, các vướng mắc về quy hoạch; tăng cường các giải pháp hỗ trợ sản xuất; tiếp tục theo dõi và xử lý ổn thỏa vấn đề xăng dầu; triển khai chương trình bình ổn giá trước thềm Tết Nguyên đán…

Chủ tịch UBND TPHCM cho biết thêm, thành phố cũng đang chuẩn bị khởi công các công trình lớn như: Nút giao An Phú, Nhà ga T3 và các công trình giao thông tồn đọng nhiều năm.

Ban hành quy chế quản lý sự kiện đông người

Cũng tại phiên họp, ông Phan Văn Mãi thông báo giao cho Sở Văn hóa và Thể thao phối hợp Ban An toàn giao thông thành phố xây dựng quy chế quản lý các sự kiện đông người, sau những vụ việc nghiêm trọng diễn ra trên sân vận động ở Indonesia, lễ hội Halloween ở Hàn Quốc, sập cầu ở Ấn Độ. “Chúng ta phải tính đến quy chế quản lý các sự kiện đông người, đặc biệt là có các biện pháp đảm bảo an toàn, an ninh, nhất là tính mạng của người dân. Đây cũng là việc cần thiết chuẩn bị cho các hoạt động dịp cuối năm”, Chủ tịch UBND thành phố nhấn mạnh.