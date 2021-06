Chủ tịch tỉnh Quảng Ngãi đến hiện trường, chia buồn với gia đình nạn nhân trong vụ cháy

TPO - Lãnh đạo Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy An Giang (UBKT) cho biết, đã quyết định thi hành kỉ luật bằng hình thức khiển trách đối với ông Nguyễn Tấn Bửu - Phó cục trưởng Cục Hải quan tỉnh An Giang do không chấp hành ý kiến chỉ đạo của cấp trên, cùng một số vi phạm khác.