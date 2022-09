Chủ tịch Sóc Trăng kiểm tra thực trạng kinh doanh xăng dầu trên địa bàn tỉnh

TPO - Trước tình trạng xăng dầu trên địa bàn tỉnh có nhiều biến động, ngày 4/9, ông Trần Văn Lâu, Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng cùng đoàn công tác của tỉnh đã có chuyến khảo sát thực tế tại nhiều cơ sở kinh doanh xăng dầu trên địa bàn tỉnh.

Tại các cơ sở kinh doanh xăng dầu, ông Trần Văn Lâu đã hỏi thăm cặn kẽ, chi tiết hoạt động kinh doanh xăng dầu của cơ sở.

Báo cáo với Chủ tịch UBND tỉnh, đại diện các cơ sở cho biết: Tình trạng thiếu xăng dầu không phải do cơ sở ghim hàng mà do nhà cung cấp không cung cấp đủ theo yêu cầu mà chủ yếu do bị đứt gãy chuỗi cung cấp nhưng thời gian chỉ trong vòng một hai ngày chứ không phải kéo dài.

Theo kết quả khảo sát, ngày 4/9, hầu hết các cơ sở kinh doanh xăng dầu đều mở cửa hoạt động bình thường. Tuy nhiên do lượng hàng cung ứng thấp nên các cơ sở bán theo nhu cầu nhưng có hạn chế về số lượng để tránh đầu cơ, gây xáo trộn thị trường.

Ông Trần Văn Lâu cho biết: Qua chuyến khảo sát, nắm tâm tư của các cơ sở kinh doanh xăng dầu tại địa phương. Thực tế cho thấy, hiện nay Sóc Trăng không thiếu xăng mà thiếu dầu phục vụ cho sản xuất nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản chứ xăng không thiếu. Nếu thiếu thì thiếu cục bộ mà thôi. Trên cơ sở thực tế, tỉnh sẽ làm việc với các nhà cung cấp để tháo gỡ khó khăn, đảm bảo không để tình trạng thiếu nhiên liệu. Hiện nay các cơ sở kinh doanh xăng dầu đều mở cửa phục vụ người dân.

Theo khảo sát của PV, nhiều cửa hàng kinh doanh xăng dầu đều mở cửa phục vụ người tiêu dùng nhưng với mức độ vừa phải, để tránh tình trạng đầu cơ trục lợi.

Chủ cơ sở kinh doanh xăng dầu 206 ở thị trấn Trần Đề, chia sẻ: Chúng tôi rất mong lãnh đạo UBND tỉnh và các ngành chức năng làm việc với đơn vị cung cấp để đảm bảo nguồn cung cấp xăng dầu cho chúng tôi để phục vụ người tiêu dùng.