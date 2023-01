Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ thăm và chúc tết tại Quảng Bình

TPO - Ngày 8/1, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ thăm và chúc tết lực lượng vũ trang, người có công, gia đình chính sách, ngư dân… và tham dự nghi thức bấm nút khởi công các công trình trọng điểm tại tỉnh Quảng Bình.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã thăm chúc tết cán bộ, chiến sỹ (CB,CS) Đồn Biên phòng Nhật Lệ, đồng chí Chủ tịch Quốc hội ghi nhận và đánh giá cao những đóng góp quan trọng của BĐBP nói riêng, lực lượng vũ trang (LLVT) nói chung trong công tác bảo đảm chủ quyền, an ninh biên giới, trật tự an toàn xã hội, phòng chống tội phạm, giữ gìn bình yên cho nhân dân.

Tại đây, chủ tịch Quốc hội đánh giá cao những phong trào và các hoạt động như “Nâng bước em đến trường”, “Xuân biên phòng ấm lòng dân bản”, các hoạt động an sinh xã hội, đồng chí mong muốn CB,CS LLVT tiếp tục phát huy hình ảnh Bộ đội Cụ Hồ, nỗ lực hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ, chung tay xây dựng Quảng Bình ngày càng phát triển.

Quảng Bình là địa phương có vị trí chiến lược trọng yếu, trong đó có hai tuyến biên giới biển và đất liền do vậy các CB,CS tiếp tục nhận thức sâu sắc trách nhiệm, phối hợp hiệu quả với các địa phương, đơn vị để nâng cao năng lực công tác; duy trì trạng thái sẵn sàng chiến đấu; phân tích, dự báo tình hình để giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Tăng cường đoàn kết, gắn bó, quan hệ mật thiết với nhân dân; làm tốt công tác xây dựng Đảng; tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện tốt các quy định của pháp luật, trong đó có việc tuân thủ quy định không đánh bắt IUU; đồng hành, tạo sinh kế, xóa đói giảm nghèo cho nhân dân… chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nhấn mạnh.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã thăm, tặng quà các Bà mẹ VNAH Nguyễn Thị Tôi (SN 1931) có 2 con là liệt sỹ và Nguyễn Thị Can (SN 1922) có chồng và 1 con là liệt sỹ hiện trú tại xã Tân Ninh, huyện Quảng Ninh, đồng chí Chủ tịch Quốc hội bày tỏ lòng cảm ơn sâu sắc đối với công lao đóng góp và sự hy sinh to lớn của các Bà mẹ VNAH.

Chủ tịch Quốc hội ân cần thăm hỏi và chúc các mẹ luôn sống vui, sống khỏe, là điểm tựa tinh thần vững chắc cho con cháu. Chủ tịch Quốc hội đề nghị cấp ủy, chính quyền địa phương tiếp tục thực hiện tốt hơn nữa công tác đền ơn, đáp nghĩa, chăm lo cho các gia đình chính sách, xứng đáng với sự hy sinh to lớn của mẹ VNAH, các anh hùng, liệt sỹ, thương binh, gia đình chính sách.

Cũng trong chuyến thăm này, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và đoàn công tác đã trao tặng 280 suất quà cho các gia đình chính sách, hộ nghèo, nạn nhân chất độc da cam, công nhân nghèo ở xã Vĩnh Ninh (Quảng Ninh - Quảng Bình). Chủ tịch Quốc hội đã gửi lời động viên, chia sẻ khó khăn với các gia đình và đề nghị huyện Quảng Ninh tích cực hơn nữa trong việc đồng hành, hỗ trợ bà con khắc phục khó khăn, nỗ lực vươn lên giảm nghèo, ổn định cuộc sống, trước mắt là triển khai các hoạt động vui xuân, đón Tết Nguyên đán Quý Mão bảo đảm vui tươi, ấm cúng, đủ đầy.

Chủ tịch Quốc hội và đoàn công tác đã gặp gỡ, tặng quà cho 50 hộ ngư dân tại xã Bảo Ninh, TP. Đồng Hới. Ghi nhận và đánh giá cao những nỗ lực và đóng góp của ngư dân trong sản xuất và chung tay giữ vững chủ quyền biển đảo, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ mong muốn các ngư dân tăng cường đoàn kết, tích cực tương trợ lẫn nhau trong sản xuất. Chủ tịch Quốc hội đã gửi lời chúc đến các ngư dân tỉnh Quảng Bình khi bước sang năm mới với nhiều thắng lợi mới.

Cũng trong chuyến thăm này, chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã dự buổi lễ nhấn nút khởi công 3 công trình trọng điểm của tỉnh Quảng Bình đó là: Công trình Dự án thành phần 2-Cầu Nhật Lệ 3 và đường hai đầu cầu do Sở Kế hoạch và Đầu tư Quảng Bình làm chủ đầu tư, có tổng mức đầu tư 1.300 tỷ đồng. Dự án được thiết kế bắc qua sông Nhật Lệ kết nối với Quốc lộ 1 tại địa phận xã Lương Ninh (huyện Quảng Ninh); vượt qua đường ven sông phía bờ Đông, giao bằng với đường Nguyễn Thị Định, kết nối với đường Võ Nguyên Giáp.

Công trình Trung tâm thể dục thể thao được thiết kế kiến trúc có điểm nhấn đặc biệt, góp phần tạo dựng không gian kiến trúc đô thị của tỉnh nói chung, TP. Đồng Hới nói riêng thêm phần khang trang, hiện đại. Công trình có quy mô xây dựng trên diện tích 14,3ha, trong đó có nhà thi đấu đa năng với sức chứa 2.500 chỗ ngồi, tổng diện tích 9.200m2. còn có các sân phục vụ luyện tập, thi đấu thể thao ngoài trời (sân bóng chuyền, sân bóng rổ, sân quần vợt, sân bóng đá...). Tổng mức đầu tư của dự án là 240 tỷ đồng.

Ngoài việc phục vụ cho quần chúng nhân dân cũng như vận động viên thể thao của tỉnh luyện tập thi đấu, công trình còn đáp ứng được việc tổ chức các sự kiện văn hóa lớn, bảo đảm các tiêu chuẩn để đăng cai tổ chức các giải thi đấu thể thao mang tầm quốc gia và khu vực.

Dự án xây dựng Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) tỉnh Quảng Bình đã tổ chức lễ khởi công dự án xây dựng trụ sở làm việc được xây dựng trên diện tích 25.000m2, với khu vực nhà làm việc chính có tổng diện tích khoảng 13.750m2.

Trong đó, gồm các hạng mục công trình: Khối hành chính, quản trị, kế hoạch-tài chính; khối các khoa chuyên môn; khối tư vấn, khám sức khoẻ, khám bệnh nghề nghiệp, điều trị, đào tạo và chỉ đạo tuyến; khu khám sàng lọc và điều trị bệnh nhân lao phổi… cùng các hạng mục phụ trợ khác như kho tàng, khu chăn nuôi vật thí nghiệm, hệ thống xử lí chất thải, nhà phát điện dự phòng…