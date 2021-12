Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ hội đàm với Chủ tịch Quốc hội Lào

TPO - Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ khẳng định, chính sách nhất quán của Đảng và Nhà nước Việt Nam luôn coi trọng và dành ưu tiên cao nhất cho việc giữ gìn và phát huy mối quan hệ keo sơn, gắn bó, đặc biệt, có một không hai giữa hai nước Việt – Lào.

Nhận lời mời của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, sáng 6/12, Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào (CHDCND) Xaysomphone Phomvihane dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Lào và phu nhân thăm chính thức Việt Nam. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và phu nhân chủ trì lễ đón chính thức.

Bước vào cuộc hội đàm, thay mặt lãnh đạo Quốc hội Việt Nam, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ hoan nghênh và chào mừng Chủ tịch Quốc hội Xaysomphone Phomvihane thăm chính thức Việt Nam; đánh giá cao việc Chủ tịch Quốc hội Xaysomphone Phomvihane đã lựa chọn Việt Nam là nước đầu tiên đi thăm trên cương vị Chủ tịch Quốc hội Lào và là đoàn khách Quốc tế đầu tiên của Quốc hội Việt Nam sau thời gian dài bị gián đoạn do dịch COVID-19.

Chủ tịch Quốc hội Lào đặc biệt đánh giá cao tình cảm cao cả “hạt gạo cắn đôi cọng rau bẻ nửa” của Đảng, Nhà nước, Quốc hội và nhân dân Việt Nam anh em khi đã chia sẻ nguồn vốn to lớn, quý báu để xây dựng Tòa nhà Quốc hội mới dành tặng Đảng, Quốc hội, Chính phủ và nhân dân các dân tộc Lào.

Chủ tịch Quốc hội nêu rõ, chuyến thăm là cột mốc quan trọng tiếp tục củng cố và phát huy mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa hai Đảng, hai Nhà nước và Nhân dân hai nước nói chung, giữa Quốc hội hai nước nói riêng ngày càng thực chất và hiệu quả. Chủ tịch Quốc hội khẳng định, chính sách nhất quán của Đảng và Nhà nước Việt Nam luôn coi trọng và dành ưu tiên cao nhất cho việc giữ gìn và phát huy mối quan hệ keo sơn, gắn bó, đặc biệt, có một không hai giữa hai nước Việt – Lào. Việt Nam luôn hết lòng ủng hộ mạnh mẽ và toàn diện công cuộc đổi mới, bảo vệ và xây dựng đất nước Lào.

Bày tỏ vinh dự dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao của Quốc hội Lào thăm chính thức Việt Nam, Chủ tịch Quốc hội Xaysomphone Phomvihane tin tưởng, chuyến thăm sẽ tiếp tục thắt chặt và phát huy quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa hai Đảng, hai Nhà nước và Nhân dân hai nước Lào - Việt Nam.

Chủ tịch Quốc hội Lào khẳng định, mối quan hệ hữu nghị vĩ đại Việt Nam – Lào đã trở thành tài sản chung vô giá, là quy luật tồn tại và phát triển của hai nước, hiện đang được tiếp tục phát huy sâu rộng, đem lại những lợi ích thiết thực cho nhân dân hai nước, thể hiện thông qua hợp tác về chính trị, đối ngoại, an ninh, quốc phòng, kinh tế, thương mại, đầu tư. Quan hệ giữa các địa phương của hai nước được tiến hành thường xuyên.

Chủ tịch Quốc hội Lào hoan nghênh và đánh giá cao những thành tựu to lớn, toàn diện mà nhân dân Việt Nam đã giành được dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng Cộng sản Việt Nam; đánh giá cao thành công Kỳ họp thứ Hai, Quốc hội Khóa XV của Quốc hội Việt Nam. Chủ tịch Quốc hội Lào tin tưởng chắc chắn rằng, nhân dân Việt Nam anh em với truyền thống anh dũng, cần cù và dưới sự lãnh đạo đúng đắn, sáng suốt của Đảng Cộng sản Việt Nam do Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng dẫn đầu sẽ tiếp tục giành được những thành tựu mới to lớn hơn nữa trong thời gian tới.

Chủ tịch Quốc hội Lào bày tỏ xúc động, cảm ơn Đảng, Quốc hội, Chính phủ, chính quyền các địa phương và nhân dân Việt Nam anh em đã dành sự ủng hộ, giúp đỡ kịp thời về nguồn vốn, vắc xin cũng như trang thiết bị y tế như giường tại bệnh viện dã chiến, khẩu trang, đồ bảo hộ y tế, máy phun diệt khuẩn tự động…góp phần quan trọng trong công tác phòng, chống và kiểm soát dịch bệnh tại Lào. Trong năm 2020 dù gặp nhiều khó khăn nhưng Việt Nam đã luôn ủng hộ, giúp đỡ Lào, góp phần quan trọng phát triển kinh tế - xã hội của Lào.

“Hạt gạo cắn đôi, cọng rau bẻ nửa”

Chủ tịch Quốc hội Lào đặc biệt đánh giá cao tình cảm cao cả “hạt gạo cắn đôi, cọng rau bẻ nửa” của Đảng, Nhà nước, Quốc hội và nhân dân Việt Nam anh em khi đã chia sẻ nguồn vốn to lớn, quý báu để xây dựng Tòa nhà Quốc hội mới dành tặng Đảng, Quốc hội, Chính phủ và nhân dân Lào. Đây là tòa nhà khang trang, hiện đại, được tổ chức lễ bàn giao chính thức và đưa vào hoạt động vào đầu tháng 8 vừa qua…

Hai Chủ tịch Quốc hội nhất trí đánh giá quan hệ chính trị - ngoại giao trên tất cả các kênh không ngừng được thắt chặt. Đặc biệt, hai bên đã phối hợp tổ chức rất thành công hai chuyến thăm hữu nghị chính thức của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith đến Việt Nam (tháng 6/2021) và của Chủ tịch Nước Nguyễn Xuân Phúc đến Lào (tháng 8/2021) với nhiều kết quả quan trọng và thực chất, góp phần định hướng và tạo thêm động lực cho hợp tác toàn diện giữa hai nước trong thời gian tới.

Trao đổi về quan hệ giữa hai Quốc hội thời gian qua, hai Chủ tịch Quốc hội bày tỏ vui mừng nhận thấy mối quan hệ hợp tác toàn diện giữa hai Quốc hội đang phát triển rất tốt đẹp. Hai Quốc hội đã triển khai hiệu quả Thỏa thuận hợp tác ký năm 2017 với nhiều hoạt động hợp tác đa dạng như trao đổi đoàn Lãnh đạo cấp cao và các cấp; tổ chức hội thảo chuyên đề có nội dung chuyên sâu, chia sẻ kinh nghiệm trong công tác xây dựng pháp luật; phối hợp giám sát các thỏa thuận đã được ký kết giữa hai nước…

Hai Chủ tịch Quốc hội nhất trí sẽ xem xét sửa đổi, bổ sung Thỏa thuận hợp tác giữa Quốc hội hai nước, thúc đẩy một số nội dung hợp tác quan trọng như: phối hợp chặt chẽ giám sát và tạo thuận lợi cho việc triển khai hiệu quả các thỏa thuận cấp cao, các Hiệp định, thỏa thuận hợp tác giữa hai nước, đặc biệt là các nhiệm vụ trọng tâm trong Chiến lược hợp tác Việt Nam - Lào giai đoạn 2021-2030, Hiệp định Hợp tác Việt Nam - Lào giai đoạn 2021-2025 và các Hiệp định khác; thống nhất tăng cường giao lưu giữa Nhóm Nghị sĩ hữu nghị, Nhóm Nữ đại biểu Quốc hội, Nhóm đại biểu Quốc hội trẻ; tiếp tục thúc đẩy cơ chế hợp tác 3 bên Việt Nam - Lào - Campuchia về Tam giác phát triển ba nước thực chất hơn…

Năm 2022, hai bên sẽ tổ chức kỷ niệm 60 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao và 45 năm Ngày ký hiệp ước hữu nghị và hợp tác Việt Nam - Lào. Vì thế, hai Chủ tịch Quốc hội nhất trí Quốc hội hai nước có các hoạt động kỷ niệm Năm Đoàn kết Hữu nghị Việt Nam - Lào, Lào - Việt Nam trong năm 2022; tiếp tục phối hợp chặt chẽ tại các diễn đàn liên Nghị viện khu vực và quốc tế như Đại hội đồng Liên minh Nghị viện Thế giới (IPU), Đại hội đồng Liên Nghị viện Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (AIPA)...tiến hành tổ chức các cuộc tiếp xúc bên lề các Hội nghị; phối hợp, trao đổi lập trường trong các vấn đề quốc tế và khu vực cùng quan tâm.

Nhân dịp này, hai Chủ tịch Quốc hội đã chứng kiến Lễ trao các trang thiết bị y tế của Quốc hội Việt Nam hỗ trợ Quốc hội Lào phòng, chống dịch COVID - 19 trị giá khoảng 1 triệu USD.