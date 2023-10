Chủ tịch quận Hoàng Mai nêu 4 giải pháp chấm dứt tình trạng bốc thăm vào trường mầm non công lập

TPO - Ông Nguyễn Minh Tâm, Chủ tịch quận Hoàng Mai cho biết, nhờ triển khai 4 giải pháp mang tính đột phá nên đã chấm dứt tình trạng "bốc thăm" vào trường mầm non công lập.

Tại phiên giải trình về công tác xây dựng trường công lập đạt chuẩn quốc gia và đầu tư, cải tạo, xây mới trường mầm non, trường phổ thông của TP. Hà Nội, do Thường trực HĐND TP. Hà Nội tổ chức chiều ngày 17/10, Chủ tịch UBND quận Hoàng Mai Nguyễn Minh Tâm cho biết, đến nay quận đã chấm dứt tình trạng "bốc thăm" vào trường mầm non công lập.

Theo ông Tâm, Hoàng Mai là quận đông dân, với khoảng 700.000. Trong đó hơn 100.000 cháu trong độ tuổi đi học. Mỗi năm trung bình tăng cơ học khoảng 4.000 cháu.

Do số dân đông, cộng với tăng cơ học hàng năm rất cao nên những năm qua, công tác tuyển sinh đầu cấp gặp nhiều khó khăn, bất cập. Tình trạng thiếu trường, thiếu lớp nên có năm phải thực hiện bốc thăm cho các cháu mầm non công lập khiến dư luận dậy sóng.

Tuy nhiên, thời gian qua quận đã triển khai nhiều giải pháp mang tính đột phá nên đã không còn tình trạng phải bốc thăm vào các lớp mầm non.

Trong đó, quận tập trung chủ yếu vào 4 biện pháp. Đó là lập các kế hoạch tuyển sinh cụ thể; triển khai tuyển sinh trực tuyến; đẩy mạnh nhanh các dự án xây dựng trường học; khuyến khích đầu tư các trường ngoài công lập.

Nói rõ hơn về các giải pháp này, ông Tâm cho biết, trước khi vào năm học mới, quận yêu cầu Phòng Giáo dục phối hợp với các phường tổ chức điều tra số trẻ trong độ tuổi đến trường. Từ đó, quận tiến hành phân luồng, phân tuyến tuyển sinh. Quận cũng công khai tuyển sinh của từng trường và việc tuyển sinh được đảm bảo đúng quy định, không có trường hợp trái tuyến. Đặc biệt, 100% các trường tuyển sinh trực tuyến và 100% phụ huynh đăng ký tuyển sinh trực tuyến, đảm bảo công khai, minh bạch.

Ngoài ra, trong 3 năm qua, quận đã triển khai xây dựng mới được 23 trường học, cải tạo sửa chữa 25 trường học để tăng số lượng lớp học.

Quận cũng khuyến khích đầu tư các trường ngoài công lập. Đến nay, tại các trường ngoài công lập, học sinh chiếm 19% số học sinh trên địa bàn, giúp giảm tải trường công lập trên địa bàn.

Dù vậy, ông Tâm cho rằng, quận vẫn còn thiếu 43 trường học. Do đó, ông Tâm cho hay, giải pháp để khắc phục là phải có đủ điều kiện về đất và về vốn.

Trước mắt, quận đã rà soát triển khai khẩn trương các ô đất quy hoạch để đầu tư xây dựng trường học. Đồng thời, chủ động báo cáo với thành phố phân cấp cho quận để điều chỉnh các chỉ tiêu quy hoạch, thu hồi các dự án chậm triển khai để ưu tiên xây dựng trường học.

Ngoài ra, khi thành phố phê duyệt quy hoạch các khu đô thị cần quy định tỷ lệ trường công lập ở các khu đô thị. Bên cạnh đó, thành phố cần tích hợp và điều chỉnh quy hoạch Luật Thủ đô lần này sắp xếp để tăng mật độ mạng lưới trường học phù hợp với tốc độ gia tăng dân số hiện nay, ông Tâm đề xuất.