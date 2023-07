Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng thăm Cục An ninh Chính trị Nội bộ

Nhân kỷ niệm 77 năm Ngày Truyền thống Lực lượng An ninh Nhân dân (12/7/1946 - 12/7/2023), chiều 11/7, tại Hà Nội, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đến thăm Cục An ninh chính trị nội bộ (Bộ Công an).