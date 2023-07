Tiếp tục nghiên cứu, thực hiện nâng mức trợ cấp xã hội

TPO - Thủ tướng yêu cầu các cấp ngành tiếp tục nghiên cứu, thực hiện việc nâng mức trợ cấp xã hội, trợ cấp ưu đãi phù hợp; tăng cường thu hút nguồn lực xã hội, đẩy mạnh phong trào "đền ơn đáp nghĩa"; góp phần bù đắp những mất mát, thiệt thòi của người có công và gia đình có công với cách mạng.

Nhân kỷ niệm 76 năm Ngày Thương binh-Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2023), sáng 6/7, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã gặp mặt Đoàn đại biểu người có công tiêu biểu tỉnh Nam Định.

Trải qua các cuộc kháng chiến giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc và làm nghĩa vụ quốc tế, hàng vạn người con ưu tú của quê hương Nam Định đã hăng hái lên đường tòng quân cứu nước; hàng chục nghìn người tham gia dân công hỏa tuyến, thanh niên xung phong phục vụ ở khắp các chiến trường, cùng quân và dân cả nước viết lên trang sử vẻ vang của dân tộc.

Phát biểu tại cuộc gặp mặt, Thủ tướng Phạm Minh Chính bày tỏ vui mừng, xúc động được gặp mặt đoàn đại biểu người có công tiêu biểu tỉnh Nam Định - vùng đất "địa linh nhân kiệt", quê hương của nhiều danh nhân văn hóa, chính trị, quân sự, trong đó có Hưng Đạo Vương Trần Quốc Tuấn, cố Tổng Bí thư Trường Chinh…

Người đứng đầu Chính phủ nhấn mạnh, ngày hôm nay chúng ta được sống trong hòa bình, tự do, ấm no, hạnh phúc bởi sự hy sinh to lớn của lớp lớp các thế hệ cha anh đi trước, của hàng triệu người con ưu tú đã cống hiến trí tuệ, công sức, máu xương, anh dũng hy sinh cho sự nghiệp cách mạng cao cả của dân tộc.

“Đảng, Nhà nước và nhân dân không bao giờ quên những người có công với Tổ quốc, với đất nước, luôn dành cho những người có công những tình cảm trân trọng, cao quý, nhân văn. Sự bù đắp dù có nỗ lực bao nhiêu cũng không thể bằng những hy sinh, mất mát to lớn của các anh hùng, liệt sĩ, thương binh, bệnh binh, gia đình có công với cách mạng”, Thủ tướng khẳng định.

Thủ tướng chia sẻ, mặc dù Đảng, Nhà nước và nhân dân ta luôn quan tâm, chăm lo với tấm lòng trân trọng, biết ơn sâu sắc và trách nhiệm cao nhất, nhưng đời sống của một bộ phận thương bệnh binh, thân nhân liệt sĩ, gia đình người có công với cách mạng còn khó khăn.

Thủ tướng yêu cầu các cấp, các ngành, các địa phương, trong đó có tỉnh Nam Định tiếp tục phát huy truyền thống "Uống nước nhớ nguồn", quán triệt sâu sắc và triển khai hiệu quả Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Chỉ thị của Ban Bí thư về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Ðảng đối với công tác người có công với cách mạng, Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng.

Đồng thời, tiếp tục nghiên cứu, thực hiện việc nâng mức trợ cấp xã hội, trợ cấp ưu đãi phù hợp; tăng cường thu hút nguồn lực xã hội, đẩy mạnh phong trào "đền ơn đáp nghĩa"; góp phần bù đắp những mất mát, thiệt thòi của người có công và gia đình có công với cách mạng.

Thủ tướng mong những thương binh, bệnh binh, thân nhân liệt sĩ, người có công với cách mạng tỉnh Nam Định nói chung, 40 đại biểu tiêu biểu có mặt hôm nay nói riêng tiếp tục phát huy truyền thống, phẩm chất tốt đẹp của "Bộ đội Cụ Hồ", mãi là những tấm gương sáng, tích cực tham gia xây dựng quê hương, đất nước ngày càng giàu đẹp hơn.