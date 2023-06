Bốn lãnh đạo ngành công an có thành tích xuất sắc được trao tặng Huân chương

TPO - Đại tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an đã thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước trao tặng Huân chương Quân công cho Thiếu tướng Vũ Hồng Văn - Cục trưởng Cục An ninh chính trị nội bộ và trao tặng Huân chương Chiến công cho 3 lãnh đạo cục, công an địa phương có thành tích xuất sắc trong chiến đấu và phục vụ chiến đấu, xây dựng lực lượng.

Tại Hội nghị sơ kết công tác công an 6 tháng đầu năm 2023 và nhìn lại nửa nhiệm kỳ việc triển khai việc thực hiện Nghị quyết Đại hội khóa XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Công an Trung ương lần thứ VII, thừa ủy quyền của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Đại tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an đã trao Huân chương cho 4 lãnh đạo cục, công an địa phương có thành tích đặc biệt xuất sắc trong công tác.

Cụ thể, Bộ trưởng Tô Lâm đã trao Huân chương Quân công hạng Nhì cho Thiếu tướng Vũ Hồng Văn, Cục trưởng Cục An ninh chính trị nội bộ, để tôn vinh thành tích xuất sắc của ông trong chiến đấu và phục vụ chiến đấu, xây dựng lực lượng Công an và duy trì an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, đóng góp vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc.

Bộ trưởng cũng trao Huân chương Chiến công hạng Nhất cho Đại tá Nguyễn Anh Tuấn, Phó Cục trưởng Cục An ninh chính trị nội bộ, nhằm tôn vinh thành tích đặc biệt xuất sắc của ông trong chiến đấu và phục vụ chiến đấu, đóng góp vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc.

Đồng thời, Đại tướng Tô Lâm cũng trao Huân chương Chiến công hạng Ba cho Đại tá Lê Văn Hóa, Phó Giám đốc Công an tỉnh Quảng Bình và Đại tá Đỗ Tiến Dũng, Phó Giám đốc Công an tỉnh Hà Giang, để tôn vinh thành tích xuất sắc của họ trong chiến đấu và phục vụ chiến đấu, đóng góp vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc.