Chủ tịch nước Tô Lâm trao quyết định bổ nhiệm Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Công an

TPO - Đánh bại Philippines với tỷ số 3-2 ở phút bù giờ, triều đại mang tên HLV Kim Sang-sik đã có một khởi đầu đầy cảm xúc. Theo chiến lược gia người Hàn Quốc, để làm nên chiến thắng không phải do may mắn, cũng không phải do ông.