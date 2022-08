Chủ tịch nước gửi thư khen lực lượng cứu hộ Công an Quảng Nam

TPO - Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc gửi thư khen Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh Quảng Nam vì đã cứu nạn thành công nhóm thầy trò bị mắc kẹt bên bờ suối Tiên (xã Quế Hiệp, Quế Sơn) do nước lũ dâng cao.

Ngày 9/8, Công an tỉnh Quảng Nam cho biết, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc gửi thư khen Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ (PCCC&CNCH) Công an tỉnh Quảng Nam vì đã cứu nạn thành công nhóm thầy trò bị mắc kẹt bên bờ suối Tiên (xã Quế Hiệp, Quế Sơn) do nước lũ dâng cao.

Trong thư, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cho biết, qua phương tiện thông tin truyền thông, Chủ tịch nước rất vui mừng khi biết các chiến sĩ thuộc Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an tỉnh Quảng Nam đã cứu nạn thành công nhóm thầy và trò bị mắc kẹt bên bờ suối Tiên do nước lũ dâng cao.

Chủ tịch nước biểu dương sự quyết đoán, dũng cảm và kỹ năng cứu nạn của chiến sỹ công an, góp phần tô thắm hình ảnh của người Công an nhân dân, từ nhân dân mà ra, vì nhân dân mà phục vụ, không ngại khó khăn, nguy hiểm, quyết tâm bảo vệ tính mạng, tài sản của nhân dân.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cũng mong muốn người dân nâng cao tinh thần chủ động trong phòng chống thiên tai, bình tĩnh xử lý sự cố có thể xảy ra; đồng thời đề nghị các địa phương nâng cao năng lực trong công tác phòng chống thiên tai, ứng phó sự cố và tìm kiếm cứu nạn vì cuộc sống an toàn của người dân.

Như Tiền Phong đưa tin, ngày 6/8, lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an tỉnh kịp thời cứu nạn thành công 23 thầy trò ở Thăng Bình khi tham quan suối Tiên thì bị mắc kẹt bên bờ suối do mưa lớn, nước lũ dâng cao.