Chủ tịch HHG bị phạt tiền, cấm giao dịch chứng khoán 2 tháng

TPO - ''Everything Everywhere All at Once'' đã tạo nên một kỳ tích không tưởng với một bộ phim độc lập, phá vỡ kỷ lục phim nhiều đề cử Oscar nhất (11 đề cử) và thắng tận 7 giải trong số đó tại lễ trao giải Oscar lần thứ 95 vừa diễn ra sáng 13/3.